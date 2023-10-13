10月11日，由河南师范大学政治与公共管理学院、世界和平与发展研究院和中国国际问题研究基金会联合主办的“第三届世界和平与发展高端论坛”圆满落幕。本次论坛主题为“全球治理的新挑战与新机遇”。来自中联部、外交部、中国国际问题研究基金会、中央党校、中国社科院、复旦大学、华中科技大学、对外经济贸易大学、暨南大学、香港中国学术研究院、郑州大学、河南大学等众多全国知名高校与科研院所，以及《国际问题研究》《太平洋学报》《国际安全研究》《中国社会科学网》等知名刊物的外交专家、智库专家、顶级学者、媒刊大咖等共100余人出席论坛。

论坛开幕式由河南师范大学世界和平与发展研究院院长席来旺主持，河南师范大学政治与公共管理学院院长李洪河和中国国际问题研究基金会理事长徐坚分别致欢迎词。李洪河表示，外交部日前发布《关于全球治理变革和建设的中国方案》，此时对全球治理面临的挑战与机遇展开研讨，可谓恰逢其时。徐坚在致辞中表示，各位国际问题专家的研讨交流将为推动全球治理体系的改革和完善提供新思路和新方案。

本次论坛设有1场主旨演讲、11场大会报告、2个平行分论坛，并特设“与名刊编辑对话”单元，采取线上线下相结合的方式进行。

在主旨演讲环节，中国人民争取和平与裁军协会副会长于洪君以《全球治理：中国理念与贡献》为题，对中国参与全球治理的理念与实践进行了全面深入的解读。他指出，在世界百年未有之大变局持续发展的时代背景下，中国广泛参与并引领全球治理是义不容辞的正确选择，是中国共产党和中华民族响应时代召唤、适应历史潮流而作出的自觉选择；中国参与并引领全球治理以正确的角色观为依据，秉持正确的大国责任担当，主动承担国际责任，积极履行国际义务；中国参与并引领全球治理目标明确并切实可行，在实践中，有更加具体的战略目标和自身原则，提出切实可行的中国智慧与中国方案；中国参与并引领全球治理始终秉持开放原则，奉行真正的多边主义，坚持推进国际关系民主化，坚持推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

大会报告环节中，中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇分享了中国应对和处理阿富汗热点问题的实际案例，以《从应对阿富汗变局看全球治理》为题目，细致详尽地针对阿富汗地区以及中东地区当前的紧张局势与未来发展动向进行深度剖析。岳晓勇指出，中国在阿富汗问题上的具体做法是构建人类命运共同体理念的最好体现，更是全球治理体系变革与实践的独特中国方案，为世界其他国家与地区的和平与发展提供了一个真实借鉴。

中国国际问题研究基金会副理事长孙海潮的报告题目是《当前国际局势中的基本现象分析》。孙海潮大使分析了影响当前国际格局走向的三大因素：一是中国综合国力持续增长和国际影响力与号召力，二是美国因为国力的衰落和霸权旁落呈现出日益明显的综合焦虑，三是俄乌冲突加速了国际的对比分化，将对世界的地缘政治经济产生不可估量的影响。

复旦大学“一带一路”及全球治理研究院常务副院长黄仁伟的报告以《作为全球治理试验田的“一带一路”》为题，指出“一带一路”倡议提出十周年以来，已经形成了以现存的国际规则为主线，以当地国家的规则为吸收，以及中国改革开放以来的成功规则三合一的规则体系，建立了以“亚投行”为代表的银行规则，与东南亚及中亚地区建立的区域合作规则、跨境电商规则、跨国税收征管机制等一系列规则标准，探索为全球治理规则的制定开辟新道路。“一带一路”是人类命运共同体的实践平台，也是中国概念全球治理具体实践的试验田。

随后的两个分论坛议题分别为“应对全球治理挑战：三大全球倡议与全球治理未来”和“中国全球治理实践及国际话语权塑造与提升”。来自全国知名高校的60余名中青年学者围绕“全球安全倡议对推动北极治理合作的意义”“议题联盟在全球治理中的作用与挑战”“全球安全倡议与亚太地区安全秩序重构”“基于规则的国际秩序的形成、影响与未来”“新时代国际统一战线视域下国际话语权的提高”等议题展开讨论与分享。

在“与名刊编辑对话”单元，来自《国际安全研究》《太平洋学报》《中国社会科学网》《国际问题研究》的记者编辑代表，以“学术刊物与国际传播”“全球治理中国贡献的新闻发布”“学术刊物的使命担当”“体育外交与国际话语权提升”“刊物编辑角色谈”为题进行经验分享，引发青年学者与硕博研究生的浓厚学术兴趣。

在闭幕式上，席来旺对研讨成果进行总结，表示此次论坛从多层次、多角度透彻地分析全球治理相关议题，从理论层面凝聚思想共识，从实践层面夯实学理基础，并结合世界和平与发展研究院的当前建设提出了今后的研究工作目标与科研学术任务，助力我国参与引领全球治理的理论与实践创新，为促进世界和平与发展的崇高事业贡献智慧力量。（光明日报全媒体记者 曹元龙）

(责编：崔译戈、刘慧)