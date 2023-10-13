人民网东京10月13日电 （许可）10月13日，“一带一路”倡议十周年国际研讨会在日本东京举行。此次研讨会由中国驻日本大使馆、中央广播电视总台亚太总站、中国外文局亚太传播中心、“一带一路”日本研究中心联合主办。

10月13日，“一带一路”倡议十周年国际研讨会在日本东京举行。人民网 蒋晓辰摄

中国驻日本大使吴江浩、日本前首相福田康夫、日本经济团体联合会副会长佐藤康博、“一带一路”日本研究中心代表进藤荣一、泰中“一带一路”研究中心主任威伦等来自日本、中国和巴基斯坦、斯里兰卡、泰国、柬埔寨、老挝等亚太国家的专家学者、企业家、外交使节及部分媒体代表共100余人出席了研讨会。

“一带一路”倡议十周年国际研讨会现场。人民网 蒋晓辰摄

中国驻日本大使吴江浩首先发表主旨演讲，他指出，今年是习近平主席提出“一带一路”倡议十周年。十年来，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台。此次研讨会在日本召开，意义重大。中日两国是近邻，互为合作伙伴，经济联系紧密，都对地区和世界发展具有重要影响，双方在开展第三方市场合作等方面前景广阔。日本企业积极利用中欧班列、江海联运拓展商机，两国企业和金融机构在第三方市场也进行了一些成功合作。欢迎更多日本企业围绕“一带一路”倡议开展更加深入的合作。

中国驻日本大使吴江浩发表主旨演讲。人民网 蒋晓辰摄

日本前首相福田康夫在研讨会上发表了致辞，他表示，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念是“一带一路”倡议的宗旨，“一带一路”倡议则是构建人类命运共同体理念的具体实践。这是一个崇高的理念，实践过程并非一路坦途，需要各国共同努力。构建人类命运共同体理念具有开放包容、公平正义、和谐共处、多元互鉴、团结协作的特征，这一理念实现的前提是世界和平，构建人类命运共同体理念也有助于实现世界和平。习近平主席站在全人类的高度提出这一理念和倡议，具有深远意义。

日本前首相福田康夫致辞。人民网 蒋晓辰摄

日本自民党前干事长、日中友好议员联盟会长二阶俊博也发表了视频致辞。

日本自民党前干事长、日中友好议员联盟会长二阶俊博视频致辞。人民网 蒋晓辰摄

中国外文局局长杜占元发表了视频致辞。他在致辞中表示，十年前，习近平主席提出人类命运共同体理念，又从古代丝绸之路中汲取智慧，提出共建“一带一路”倡议，十年来的实践表明，“一带一路”倡议为共建国家和人民带来了发展和实惠，也有力地促进了不同文明交流互鉴和民心相通。

中国外文局局长杜占元视频致辞。人民网 蒋晓辰摄

中央广播电视总台亚太总站站长李毅致辞中表示，共建“一带一路”倡议十年来，“一带一路”已成为开放包容、互利互惠、合作共赢的国际合作平台和国际社会普遍欢迎的全球公共产品。作为中国中央广播电视总台派驻亚太地区的常驻机构，亚太总站将与亚太各国专家、学者及媒体同行一道，推进高质量共建“一带一路”，为构建亚太命运共同体和人类命运共同体做出媒体贡献。

中央广播电视总台亚太总站站长李毅致辞。人民网 蒋晓辰摄

日本经济团体联合会副会长佐藤康博在发言中表示，目前日中企业之间已经有了在第三国进行合作的事例，期待今后两国企业能发挥各自的优势，开展基础设施建设方面的合作，与其他国家和地区共同实现可持续发展和经济增长，期待整个国际社会都能享受到一带一路倡议的成果，实现经济繁荣、和平稳定。

日本经团联副会长佐藤康博发言。人民网 蒋晓辰摄

来自老挝、柬埔寨、巴基斯坦等国的驻日大使也先后致辞，他们表示，一带一路十年来，中国同共建国家在基础设施建设和人文交流等众多方面都广泛地开展了合作交流，为共建国家带来了实实在在的利益。

老挝驻日大使安拉万发言。人民网 蒋晓辰摄

柬埔寨驻日大使图伊瑞发言。人民网 蒋晓辰摄

巴基斯坦驻日大使塔拉尔发言。人民网 蒋晓辰摄

来自泰国的泰中“一带一路”研究中心主任威伦在发言中表示，当前，人类社会面临前所未有的挑战。传统与非传统安全威胁并未解除，单边主义和保护主义抬头，让世界经济蒙上阴影。科技创新、技术壁垒已经成为人类社会发展的拦路石。共建“一带一路”是习近平主席提出的构建人类命运共同体理念的全球实践，人类进步离不开先进思想的引领。习近平主席构建人类命运共同体理念的伟大之处，在于打破了历史的局限，真正洞悉了人类社会发展的规律，是对人类社会前途命运的深邃思考。

泰中“一带一路”研究中心主任威伦发言。人民网 蒋晓辰摄

本次研讨会还举办了“智库观察”“亚太对话”“媒体论坛”三场分论坛。“智库观察”以“一带一路”国际贡献、前景展望和中日第三方市场合作为主题展开探讨。“亚太对话”以基础设施互联互通、融资课题及人文交流为主题，中日两国媒体人在“媒体论坛”以“我眼中的‘一带一路’”为主题进行了对话。

分论坛现场。人民网 蒋晓辰摄

研讨会上，与会人士围绕共建“一带一路”构想提出十周年来所取得的巨大成就及国际贡献、对未来发展的展望等多个论题展开热烈讨论。与会嘉宾还从政治、经贸、跨境运输、数字经济、社会人文等不同角度为深化“一带一路”国际合作提出了积极建议。与会人士表示，共建“一带一路”伟大构想的提出为世界各国带来共同发展的机遇，相信开放包容的“一带一路”倡议将为推动世界经济复苏注入更多活力。

研讨会举办期间，中央广播电视总台亚太总站还与中国外文局亚太传播中心、“一带一路”日本研究中心、泰中“一带一路”合作研究中心共同发起成立了“一带一路”亚太媒体智库联盟，并签署了合作备忘录。

研讨会还设立了专门的展示区，展示由中央广播电视总台近期制作的《丝路》《下南洋》《创新中国》《航拍中国》《领航》《瓷路》等精品节目及春碗等总台文创产品。

中央广播电视总台精品节目及文创产品展台。人民网 蒋晓辰摄

(责编：于洋、杨牧)