新华社北京10月13日电 联合国人道主义事务协调厅12日说，自巴以冲突升级以来，巴勒斯坦加沙地带已有近42.3万人流离失所。

按照联合国人道主义事务协调厅的最新说法，“截至当晚11时，加沙地带流离失所者人数新增84444人，总人数达到423378人。其中近27.1万人在联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处指定的102处紧急避难所里，约占总人数的64%”。

这是10月12日在加沙城拍摄的一辆被以色列军队空袭炸毁的汽车。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

此外，在29所巴勒斯坦民族权力机构开办的学校里，避难人数新增26984人。

联合国人道主义事务协调厅12日同时呼吁筹集2.94亿美元，用于向加沙地带和约旦河西岸超过120万巴勒斯坦人提供人道主义援助，以解决“最急迫需求”。

这一机构说，加沙地带和约旦河西岸局势不断升级，“使得人道主义机构没有足够资源来充分满足巴勒斯坦人的全方位需求”。

10月12日，加沙城的建筑遭以色列军队空袭后升起浓烟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）7日爆发新一轮军事冲突。哈马斯从加沙地带大规模偷袭以色列，以军随后对加沙地带展开多轮空袭，并准备发起地面进攻。

巴勒斯坦卫生部12日说，新一轮冲突爆发以来，以色列已经在加沙地带和约旦河西岸打死1569名巴勒斯坦人，另有7212人受伤。以色列媒体同一天报道说，新一轮冲突已造成至少1300名以色列人丧生。以卫生部消息说，以方受伤人数超过3200人，目前有443人在医院接受救治。

以色列目前已全面封锁哈马斯控制的加沙地带，切断水电供应。此举让联合国担忧加沙地带人道主义危机加剧。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯敦促各方允许联合国向加沙地带提供人道主义援助。（刘江）

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