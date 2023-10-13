12日，由在日中国企业协会和日本国际贸易促进协会共同主办的庆祝中日和平友好条约缔结45周年纪念招待会在东京举行。人民网 蒋晓辰摄

人民网东京10月13日电 （许可）12日，由在日中国企业协会和日本国际贸易促进协会共同主办的庆祝中日和平友好条约缔结45周年纪念招待会在东京举行。中国驻日本大使吴江浩、日本国际贸易促进协会会长河野洋平发表致辞，在日中国企业协会会长王家驯致祝酒词。中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明、日方代表以及在日中国企业协会会员单位负责人等300余人与会。

中国驻日本大使吴江浩发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

吴江浩在致辞中对包括日本国际贸易促进协会和在日中国企业协会在内的两国经济界人士为促进中日经贸交流合作、推动两国关系向前发展做出的不懈努力表示由衷感谢。他指出，中日之间存在各种新老问题，但是也始终有改善发展的机遇。我们共聚一堂庆祝纪念中日和平友好条约缔结45周年，就是要重温和平初心，坚定友好信念，推进互利合作。就经济领域合作而言，中日在绿色低碳、数字经济、高端制造、人工智能、生物技术、医疗康养等领域都大有前景。希望双方携手抢占先机，提高合作质量，提升合作水平，为两国发展繁荣和民众福祉做出更大努力。

日本国际贸易促进协会会长河野洋平发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

河野洋平在致辞中谈到，两国携手走过日中和平友好条约缔结以来的45年，日中友好已被视作一种理所当然的关系。值此重要时间节点，日中两国应回顾历史，重温缔约初心。条约明确规定，双方都不谋求霸权，用和平手段解决一切争端，而不诉诸武力和武力威胁。希望日中加强对话交流，消除误解，共同推动两国关系健康稳定发展。

在日中国企业协会会长王家驯致祝酒词。人民网 蒋晓辰摄

王家驯表示，在日中国企业协会经过二十余年的发展，已拥有约150家会员单位，在推动中日经贸合作的同时积极履行社会责任，为增进在日中国企业之间的相互交流，推动在日中国企业经营环境的改善做出积极努力。今后希望与中日各界携手，为实现两国世代和平友好贡献力量。

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