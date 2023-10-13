人民网开罗10月13日电 （记者黄培昭）埃及金字塔一直以充满神秘和许多未知而闻名并令人震惊，而在萨胡拉金字塔最新发掘的密室，再一次令人感到惊叹不已。

据埃及《金字塔报》报道，德国维尔茨堡大学日前发布声明称，尽管对埃及的古迹进行了多年的考察和研究，但研究人员仍在不断从埃及古代遗址中发现出新的秘密。

声明表示，来自埃及和德国的联合考古队在萨胡拉金字塔中发现了新的密室，这一发掘令人震惊。发掘工作由埃及和德国联合考古队的穆罕默德·伊斯梅尔·哈立德博士主持进行。密室的发掘，有助于揭示第五王朝（公元前2400年）的金字塔建筑秘密。哈立德表示，最新的考古发掘，是理解萨胡拉金字塔及其历史意义的一个重要里程碑。

萨胡拉金字塔建于公元前26世纪末至25世纪，为埃及第五王朝的第2位国王萨胡拉建造。萨胡拉在位12年（一说13年），他建立了一支庞大的舰队，四处征战，扩张疆域，为埃及带来了和平与繁荣。他还修建了自己的金字塔和阿布西尔神庙，死后安葬于萨胡拉金字塔内。萨胡拉也是第一位被埋葬在阿布西尔的埃及国王。

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