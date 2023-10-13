人民网延安10月10日电（彭昱凯、周雨、张荣、曹欣悦）10月9日，中国和平发展基金会邀请的国际民间人士代表团来到陕西省延安市梁家河参观了梁家河村史馆、知青旧居等地。马耳他圣玛格丽特中学教师、"中国角"创办人马丁·阿佐帕迪是代表团的一员，通过此次参访，他对中国过去几十年社会经济发展有了更深的理解。

马耳他圣玛格丽特中学教师、"中国角"创办人马丁·阿佐帕迪（Martin Azzorpardi） 、接受人民网独家采访时盛赞中国提出的“一带一路”倡议。阿佐帕迪感谢中国政府搭建了这一平台，促进了国家间的文化交流与合作。

马耳他圣玛格丽特中学教师、"中国角"创办人马丁·阿佐帕迪接受采访。人民网记者 周雨摄

阿佐帕迪表示：“马耳他是首批加入共建‘一带一路’倡议的国家之一，很荣幸我国是这一倡议的参与者。‘一带一路’倡议将多种文化融汇在一起，让各国人民团结起来，这恰恰是我们所需要的。我们不需要战争，需要分享彼此的文化和理念，加强合作。”

阿佐帕迪对中国文化的迷恋始于2010年的一次中国之旅，这次旅行颠覆了他对中国的印象。他游历了上海、北京、香港等中国的繁华都市。这次经历对他影响深远。回到马耳他后，他致力于促进马耳他与中国之间的文化交流。

2020年，阿佐帕迪联合“中国角”和学生一起向中国国家主席习近平致信。信中表达了对中国文化的钦佩，以及对“一带一路”倡议蕴含的人类命运共同体理念的赞赏。

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