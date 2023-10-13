“这片石榴园，有多大面积？”

“一年可以种几茬？”

“产量大不大，能收多少吨？”

看着满园的石榴树，欧亚传媒集团总编辑叶莲娜·波波科娃一连串提问，对这个关中村庄的特色产业颇感兴趣。

10月12日，2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团来到陕西渭南市采访调研。走进潼关县城关街道顺丰社区软籽石榴产业园，放眼望去，一排排果树枝繁叶茂，在田野间恣意生长。

“这里的石榴，跟俄罗斯的感觉不一样。”叶莲娜·波波科娃剥开一个刚采摘的石榴，细细品尝，“吃起来特别新鲜，很甜很饱满，我非常喜欢。”

据介绍，建于2018年的软籽石榴产业园是国网渭南供电公司帮扶点。“近年来，我们改善电力基础设施，为软籽石榴产业的长期发展保驾护航。”国网渭南供电公司派驻顺丰社区第一书记刘玮介绍说，与此同时还配套冷库、仓库、硬化环形路，将软籽石榴上架电商平台，搭建起一条集“生产-仓储-销售”于一体的帮扶产业链。

“如今，园区建成面积达320亩，果树超过13万株，商品果挂果面积83亩，年平均可吸纳劳动力40余人，为乡村振兴提供了强有力的产业支撑。”刘玮说。

“为什么有的石榴上，还套着纸袋子？”“在中国，一个石榴大概能卖多少钱？”……漫步产业园，众多外媒记者拍照片、录视频，探寻这一颗颗“致富果”背后的意义。

“通过这些产业来帮扶农民，是一个非常好的办法。农民既能留在自己的家乡，同时也能挣钱。乡村振兴的政策，非常有利于农村的发展。”叶莲娜·波波科娃说。

乡村产业，打出“组合拳”。2017年，国网渭南供电公司在顺丰社区建成205千瓦的光伏发电产业。截至2022年底，总发电量122万度，收益达65万元，光伏产业成为“点亮”乡村振兴的重要支点。

“近几年来，我们最大的感受是能够享受到各类好政策。村上集体产业发展越来越好，大家拿到的分红也越来越多。”顺丰社区居民张玉平说。

看到村庄里的光伏发电设备，乌兹别克斯坦《人民言论报》国际问题评论员阿卜杜瓦利·赛卜纳扎罗夫称赞不已。

“中国拥有非常成熟的光伏发电技术，我们也从中国进口这些设备。今天我亲眼看到了这里的脱贫攻坚成果、乡村振兴经验，让人印象深刻。”阿卜杜瓦利·赛卜纳扎罗夫说，“我们正积极地学习中国在减贫方面的经验。今天的中国发展迅猛，我相信今后还有非常大的发展潜力。”

(责编：贾文婷、徐祥丽)