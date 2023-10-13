人民网利兹10月11日电 （余颖、实习生王雪珊）11日下午，首届SinoLEEDS华语写作节计划在利兹大学推出，中国当代著名作家刘震云、梁鸿走进利兹大学，与近百名中文系师生展开了一场关于中国当代写作的对话。此后两位作家还将在曼斯斯特、纽卡斯尔、爱丁堡、牛津、伦敦出席多场文学交流活动。

作家刘震云、梁鸿与师生交流。人民网实习生 王雪珊摄

本次活动由查思东书坊与利兹大学利兹新汉语写作中心合作举办，今年的主题是“从故事到书”，探索中文小说如何“出海”到达英语读者手中的旅程。作为擅长描写现实生活的中国著名作家，刘震云的多部作品已被翻译成英文。活动上刘震云畅谈《一日三秋》的创作背景和灵感来源，并分享自己的心路历程和感悟以及对文学创作的诸多精彩见解，尽显刘震云式的智慧幽默。

刘震云特别强调文学对于传承文化和探索人性的重要性，鼓励中文系的同学们学习汉语，多读好作品，深入了解中国的文学、历史传统，更好地探索跨文化交流。作家梁鸿在演讲中以深刻的文学洞察力介绍了不同时期的中国当代作家的作品及其特点，她强调中国当代文学的多样性和丰富性，以及其如何反映历史和社会变迁。在现场，她还激情洋溢地朗读了其作品《神圣家族》中的选段。读着大屏幕上两位作家作品的英文版，在场师生与两位作家一起沉浸在讲故事的艺术中，从中体会文学的博大精深。

翻译家韩斌、普华杰与师生交流。人民网实习生 王雪珊摄

英国翻译家韩斌（Nicky Harman）、翻译家普华杰（James Trapp）向现场的师生介绍了多年的翻译心得。韩斌表示，作为一名翻译家，在翻译中文作品时首先必须精通英语，这包括对英语的词汇、语法、拼写和语言表达有深入的理解。其次需要深入理解源文本，以确保准确理解作者的意图、文学风格和文化背景。这也包括解决文本中的文化障碍和语言障碍。不仅如此，翻译者还需要考虑英语读者的文化和背景，以确保翻译作品对他们有吸引力并易于理解。在某些情况下，翻译者可能需要与原作者或编辑合作，以解释或讨论特定的翻译决策。“翻译是一项复杂的工作，要求翻译者具备语言技能、文学理解和跨文化沟通的能力，以便准确传达源文本精髓。”

英国独立出版社董事Sophie O'Neill、查思出版社李洋则向同学们详细讲解“从故事到书”的过程，这里不仅饱含作家、翻译家的出色工作，后期还需要校对编辑、封面设计、出版准备、印刷发布、宣传与销售等多环节的付出。本次活动在利兹大学师生中引起强烈反响，多位同学表示，活动就像一扇窗口，为学习中国文化的同学提供了一个对中国文学更直接的认识，更是一次精彩的文学之旅，使大家更深入地了解了中国当代文学的精彩世界。

(责编：于洋、常红)