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美国癌症学会：预计今年美国新增乳腺癌女性病例近30万例

2023年10月13日10:37 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶10月12日电（记者谭晶晶）10月是美国的乳腺癌宣传月。美国癌症学会的最新预计显示，2023年美国新确诊女性乳腺癌病例将达到近30万例。

　　据美国癌症学会介绍，近年来，美国乳腺癌发病率呈上升趋势，每年增加约0.5%。该学会预计，2023年美国将有近30万例新确诊女性乳腺癌病例，约4.37万名女性将因乳腺癌死亡。此外，预计美国今年还会有大约5.57万名女性确诊乳腺导管原位癌。

　　据美国疾病控制和预防中心网站介绍，乳腺癌是除皮肤癌外美国女性最常见的癌症。女性确诊乳腺癌时的中位年龄为62岁。乳房X光检查是早期发现乳腺癌的最佳方法，在肿瘤大到能感觉到或引起症状之前及早发现乳腺癌，更容易治疗。乳腺癌是导致美国女性癌症死亡的第二大原因，位列肺癌之后。

　　据美疾控中心统计数据，美国每年约有24万名女性患乳腺癌，约4.2万名女性因乳腺癌死亡。尽管不常见，男性也会患乳腺癌。在美国，大约每100例确诊乳腺癌病例中有1例为男性。乳腺癌大多数发生于50岁及以上的女性，但也会影响年轻女性。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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