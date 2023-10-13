新华社阿布贾10月13日电 通讯：“让我们和世界更紧密”——记海丝路上的西非“明星港”

新华社记者侯鸣 杨喆

从尼日利亚最大城市拉各斯市区向东行约60公里，在绿树椰影映衬下，蓝色的机械吊臂高高耸立，两艘货轮正在装卸货物。这里就是在“一带一路”倡议下破茧而出、羽化成蝶的尼日利亚经济发展新引擎、西非“明星港”——莱基港。

尼日利亚是非洲大国，随着外贸迅速发展，该国港口吞吐能力严重不足。拉各斯是该国最大港口城市和经济发达地区，却也是著名的“堵城”，老港区码头货运吞吐能力落后，货物进出口时间长、费用高等问题曾长期困扰着城市发展。

“以前，糟糕的道路和港口入口处漫长的等待常常导致集装箱货车长达数十公里的拥堵，物流成本居高不下。”莱基港从事运营管理工作的丹尼尔·奥迪贝回忆说。这位尼日利亚的“老航运人”表示，莱基港的开港运营彻底改变了以往的状况。

由中国港湾工程有限责任公司（中国港湾）承建的莱基港是尼日利亚首个现代化深水港，项目于2020年6月开工，2022年10月竣工，今年初正式开港运营。

中国港湾尼日利亚莱基港有限责任公司（莱基港公司）总经理杜若罡介绍说，莱基港是尼日利亚第一个配备集装箱岸桥的现代化深水港，能有效提高尼日利亚海运货物通过能力，促进尼日利亚进出口发展。

“莱基港的独特之处在于它是尼日利亚最深的港口，吃水深度达16.5米，回转半径为600米，这使我们能容纳当今最大的集装箱船。”莱基港公司英国籍员工劳伦斯·史密斯说，“尼日利亚是乍得和尼日尔等非洲内陆国家的门户，莱基港将进一步释放地区经济潜力。”

据估算，莱基港在未来45年特许经营期间，可拉动约3600亿美元的国内生产总值增长，创造17万个就业岗位，带来直接、间接商业收入约1580亿美元。

莱基港项目启动至今由3000多名国际和当地员工合力建造和运营，他们分别来自中国、尼日利亚、英国、法国、荷兰、印度、巴基斯坦等14个国家和地区。

“与专业的中国团队合作效率非常高，因为有共同的目标，我们之间的不同意见能很快达成一致，这一切都是为了让莱基港更有效地为经济增长服务。”在莱基港集装箱码头负责运营操作管理的巴基斯坦籍员工赛义德·安瓦尔说。

作为中国港湾首个以投建营一体化模式实施和控股投资的港口项目，莱基港的建设运营展现了中国企业在港口领域的全价值链经营理念及全产业链服务能力。

来自法国的扬·马格里安是莱基港集装箱码头运营业务负责人，他对莱基港的现代化设备和先进开发理念赞叹道：“莱基港是尼日利亚港口的未来，尼日利亚的进出口贸易依托莱基港将会有很大的发展空间，在获得尼日利亚第一个国际中转资质后，我对莱基港成为西非航运枢纽的信心更足了。”

“莱基港以临港产业园为核心和主要载体，有助于打造港口、产业及园区的多赢和良性互动发展格局。”杜若罡说，莱基港积极打造临港产业经济生态圈，逐步形成以莱基港为基点的自贸区、物流工业园和新城联动局面。

在莱基港旁，有一个名为马格邦的小村庄也成为莱基港“生态圈”的一环。“能成为莱基港的邻居，我们十分自豪。”村长达乌达说，受益于莱基港，马格邦村变了样，许多年轻人也在莱基港找到了工作岗位，连村里闲置的房屋也被租赁一空。

据介绍，自莱基港开港以来，莱基港自贸区内企业通过莱基港进出口货物量大幅增加，建立了良好的物流生态。同时，来尼日利亚参观考察莱基港和莱基港自贸区的企业数量也有较大增长。

“中国和尼日利亚是真正的朋友，‘一带一路’倡议很有吸引力，”莱基港公司尼日利亚籍员工阿德苏瓦·拉多加说，“莱基港将改变行业现状，创立港口品牌，把我们和世界更紧密联系起来。”

(责编：刘叶婷、徐祥丽)