10月12日，在加沙地带南部城市拉法，一名男子抱着小女孩走在遭以色列空袭的受损建筑中。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

12日，新一轮巴以冲突造成的双方死伤人数持续增加。巴勒斯坦总理阿什提耶同日警告以色列不要向加沙地带派遣地面部队，并表示这将导致“灾难性后果”。请跟随新华社前方记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

双方伤亡持续增加

巴勒斯坦卫生部12日说，巴以新一轮冲突爆发以来，以色列已经在加沙地带和约旦河西岸打死1569名巴勒斯坦人，另有7212人受伤。

以色列媒体12日报道说，巴以新一轮冲突已造成至少1300名以色列人丧生。以卫生部消息说，以方受伤人数超过3200人，目前有443人在医院接受救治。以媒体同时报道称，预计有200人被挟持进入加沙地带，至今下落不明。

10月12日，在加沙地带南部城市拉法，人们在遭以色列空袭的受损建筑中救援伤者。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

另据以军方12日消息，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）海军高级官员穆罕默德·阿布·沙马拉在以方对加沙地带发动的空袭中身亡。同日，一位要求匿名的哈马斯消息人士向新华社记者确认了该消息，称沙马拉位于加沙地带南部拉法的家11日夜间遭以军空袭，其至少10名亲属也在空袭中遇难。

巴总理警告以色列勿派地面部队

巴勒斯坦总理阿什提耶12日警告以色列不要向加沙地带派遣地面部队，并表示这将导致“灾难性后果”。

阿什提耶当天发表电视讲话说，“任何地面入侵都将带来灾难性后果”。巴勒斯坦领导层现在的首要任务是制止以色列对加沙地带的“侵略”。

阿什提耶呼吁国际社会遏制“侵略”，并表示巴勒斯坦领导层正在与埃及合作，开辟人道主义走廊为加沙地带提供援助。

10月12日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们在遭以色列空袭后的建筑废墟中抬出遇难者遗体。新华社发（亚西尔·库迪摄）

约旦国王阿卜杜拉二世12日在首都安曼会见到访的巴勒斯坦总统阿巴斯。双方警告加沙地带人道主义危机不断恶化，并呼吁制止加沙地带和约旦河西岸的局势升级。

另据巴勒斯坦通讯社报道，阿巴斯要求以色列立即停止对巴勒斯坦人民的“全面侵略”，呼吁为加沙地带提供医疗和人道援助。阿巴斯表示反对以色列和哈马斯双方杀害或虐待平民的做法，强调需采取政治行动结束以色列对巴勒斯坦土地的占领，以实现和平。

中东多国加大外交努力以防局势升级

埃及外交部12日发表声明说，埃及敦促以色列避免袭击加沙地带和埃及边境的拉法口岸，以便使其成为支持巴勒斯坦人民的生命线。声明说，拉法口岸仍然开放，但由于以方频繁袭击，口岸巴勒斯坦一侧基础设施遭到破坏，阻碍其正常运行。埃及要求将国际援助物资运送至西奈半岛北部的阿里什机场。

10月12日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看遭以色列空袭的受损建筑。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

土耳其总统府说，总统埃尔多安12日与阿联酋总统穆罕默德通电话时，呼吁国际社会，特别是地区国家为结束巴以当前冲突采取积极措施。另外，土国防部一名消息人士12日说，土军方已做好向巴以冲突地带运送人道主义援助物资的准备。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社12日报道，伊朗总统莱希11日与沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼通电话，讨论巴以局势和双边关系。伊朗总统办公室网站12日发布的一份声明说，伊沙两国领导人在通话中共同强调了恢复和尊重巴勒斯坦人民权利的必要性。

首批美国军援抵达以色列

以总理内塔尼亚胡与到访的美国国务卿布林肯12日在特拉维夫发表联合电视讲话。布林肯强调美国对以色列的明确支持，透露第一批美国军事援助物资已经抵达以色列，更多物资正在运送途中。美政府将与国会合作确保满足以方需求。布林肯同时称，美方正采取措施力争使被挟持进入加沙地带的人质获释。

10月12日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看遭以色列空袭的受损建筑。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

（综合新华社驻外记者报道；编辑：陈丹、王丰丰、陈玉芬）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)