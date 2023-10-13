新华社联合国10月12日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军12日表示，中方将继续为非洲实现和平发展，为国际社会加大对非合作发挥积极作用。

张军当天在“联合国同非盟合作”安理会公开会上说，近年来，非盟和次区域组织积极应对和平安全挑战，推进非洲方式解决非洲问题。面对全球和地区挑战，安理会要继续支持非盟发挥自身优势和作用。联合国维和行动也要善于学习借鉴非盟的有益做法，适应形势变化，发挥应有作用。联合国和非盟是平等的合作关系，不存在谁领导谁、谁指挥谁的问题。不能打着联合国的名义，将所谓的“标准”强加于非洲，这种做法干涉非洲内部事务，不利于非盟同联合国的合作。

张军说，要建立守望相助、责任共担的伙伴关系。殖民主义遗毒和霸权主义行径对非洲和平稳定的负面影响远未肃清，全球危机和地缘冲突又给非洲带来新的伤害。国际社会要把维护非洲和平稳定作为优先事项，联合国要把回应非盟关切作为重点工作，一些发达国家要承担更大责任，尽快补上“历史欠账”，而不是转嫁责任或一走了之。

张军说，非洲国家为非盟维和行动贡献自身力量，呼吁国际社会提供可预测、可持续的资金。传统发达国家出资方要保持支持力度，联合国要推动有关问题尽早取得实质性进展。刚果（金）、索马里、南苏丹和萨赫勒等地人道资金严重不足，有关方面要及时、足额兑现人道援助承诺。在首届非洲气候峰会上，非洲国家领导人集体要求发达国家兑现拖延了14年的气候融资承诺。安理会要发挥作用，敦促把对非洲的政治承诺切实转化为具体行动。

张军说，当前，非洲之角热点问题复杂难解，西非和萨赫勒国家政局反复动荡，大湖和乍得湖地区暴恐活动猖獗，这些冲突局势循环往复，值得深入思考。国际社会要帮助有关国家在政府治理、安全部门改革、可持续发展、人力资源开发等方面加强能力建设。联合国要大力支持非洲落实2030年可持续发展议程，在消除贫困、保障粮食安全、加强基础设施建设、增加就业等方面做出更多努力。

张军表示，中国一向把支持非洲能力建设作为对非合作的重要内容，致力于帮助非洲实现工业化和现代化、实现可持续发展。中国领导人今年8月在南非出席中非领导人对话会时宣布支持非洲工业化倡议、农业现代化计划和人才培养合作计划三项举措，为非洲一体化进程和现代化建设注入新的动力。明年中国将主办新一届中非合作论坛会议。中方将以此为契机，继续为非洲实现和平发展发挥积极作用。

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