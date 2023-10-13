新华社北京10月12日电 综合新华社驻外记者报道：12日，新一轮巴以冲突造成的双方死伤人数持续增加。与此同时，埃及、土耳其、伊朗等地区主要国家继续加大外交努力以防局势升级，同时呼吁确保平民尽快获得人道主义援助。

以色列媒体12日报道说，巴以新一轮冲突已造成至少1300名以色列人丧生。以卫生部消息说，以方受伤人数超过3200人，目前有443人在医院接受救治。以媒体同时报道称，预计有200人被挟持进入加沙地带，至今下落不明。

另据以军方12日消息，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）海军高级官员穆罕默德·阿布·沙马拉在以方对加沙地带发动的空袭中身亡。同日，一位要求匿名的哈马斯消息人士向新华社记者确认了该消息，称沙马拉位于加沙地带南部拉法的家11日夜间遭以军空袭，其至少10名亲属也在空袭中遇难。

另据巴卫生部12日消息，以色列已在加沙地带和约旦河西岸打死1448名巴勒斯坦人，另有6868人受伤。

以总理内塔尼亚胡与到访的美国国务卿布林肯12日在特拉维夫发表联合电视讲话。布林肯强调美国对以色列的明确支持，透露第一批美国军事援助物资已经抵达以色列，更多物资正在运送途中。美政府将与国会合作确保满足以方需求。布林肯同时称，美方正采取措施力争使被挟持进入加沙地带的人质获释。

埃及总统府12日发表声明说，总统塞西当天与英国首相苏纳克通电话时表示，有必要“确保正常向加沙地带被围困巴勒斯坦人提供人道主义和救济服务及援助”。塞西表示，应继续努力解决“危机的深层次原因”。

埃及外交部12日发表声明说，埃及敦促以色列避免袭击加沙地带和埃及边境的拉法口岸，以便使其成为支持巴勒斯坦人民的生命线。声明说，拉法口岸仍然开放，但由于以方频繁袭击，口岸巴勒斯坦一侧基础设施遭到破坏，阻碍其正常运行。埃及要求将国际援助物资运送至西奈半岛北部的阿里什机场。

过去24小时，伊朗总统莱希分别与沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼和叙利亚总统巴沙尔通电话，呼吁他们在支持巴勒斯坦问题上统一立场。另据伊朗媒体12日报道，伊朗外长阿卜杜拉希扬将访问伊拉克和黎巴嫩，讨论巴以最新局势。

土耳其总统府说，总统埃尔多安12日与阿联酋总统穆罕默德通电话时，呼吁国际社会，特别是地区国家为结束巴以当前冲突采取积极措施。另外，土国防部一名消息人士12日说，土军方已做好向巴以冲突地带运送人道主义援助物资的准备。

据约旦佩特拉通讯社报道，经与埃及充分协调，约旦政府运营的哈希姆慈善组织12日向加沙地带派出一架满载人道主义援助物资的飞机，为当地提供急需的医疗物资。此前一天，约旦国王阿卜杜拉二世分别与土总统埃尔多安、英国国王查尔斯三世、挪威首相斯特勒和欧盟委员会主席冯德莱恩等就巴以局势通话。

约旦公共安全部门11日发表声明，确认该国与巴勒斯坦约旦河西岸之间的侯赛因国王桥陆路口岸已暂时关闭，约旦与以色列之间的南北两个过境点仍照常运行。侯赛因国王桥口岸是巴勒斯坦人离开巴以地区的重要通道，目前由以色列实际控制。

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比11日在白宫例行记者会上说，美国“艾森豪威尔”号航母打击群将于未来一周左右穿越大西洋并抵达地中海，并称这是冲突爆发前作出的既定部署，美军尚未作出让该航母打击群在此轮冲突中进行威慑的决定。柯比同时表示，美国正与以色列和埃及“积极讨论”为加沙地带平民建立安全走廊。

俄罗斯总统普京11日在俄能源周国际论坛全会上说，俄罗斯始终支持建立独立、拥有主权的巴勒斯坦国。他敦促冲突各方不要伤害平民，并为平息局势做出努力。

叙利亚军方12日发表声明说，以色列当天空袭了位于叙首都大马士革的大马士革国际机场和位于叙北部阿勒颇市的阿勒颇国际机场，造成机场跑道受损并停运。声明未提及人员伤亡情况。

另据黎巴嫩国家通讯社报道，以色列11日上午袭击了黎南部边境村镇，造成3人受伤，部分房屋和农田受损。在以色列发动袭击前，黎巴嫩真主党当天用制导导弹袭击了黎边境附近的以色列军事基地，并称炮击造成以军多人伤亡。

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）发言人安德烈·泰嫩蒂11日说，联黎部队正在与黎以当局联系，希望遏制事态升级。

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