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中方强调围绕危害人类罪制订公约应慎重决策

2023年10月13日05:33 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月12日电 中国常驻联合国副代表耿爽12日在联合国大会负责法律事务的第六委员会“危害人类罪”议题下发言，强调围绕危害人类罪制订公约应在形成广泛共识基础上慎重决策。

　　耿爽说，近年来，联大第六委员会针对《防止及惩治危害人类罪条款草案》进行讨论，体现了国际社会对打击危害人类罪的重视和努力。中方认为，条款草案本身仍存在诸多争议，有关讨论不是缔约谈判，条款草案也不是公约谈判零案文。从以往讨论情况来看，各方对是否以条款草案为基础制订一项国际公约远未形成共识。中方认为，就危害人类罪制订专门公约是一项重大系统工程，各方应秉持负责任态度，充分协商，增进理解，在形成广泛共识基础上慎重决策。

　　耿爽说，近年来，个别国家出于政治目的，在没有任何事实依据的情况下，捏造各种借口，单方面擅自给其他国家贴“危害人类罪”标签，借法律之名行干涉内政之实。这种政治操弄只会给相关国际合作蒙上阴影，不利于各方就危害人类罪问题进行坦诚有效的对话和交流。中方敦促相关国家改弦更张，停止将危害人类罪作为工具对他国进行指责打压。危害人类罪是公认的严重罪行，其概念应有合理的范围。中方注意到，近年来存在泛化和扩大化危害人类罪概念的倾向，很多罪行已超出习惯国际法的范畴，且未得到足够的国家实践支撑。如任由此种情况发展，将加大危害人类罪被滥用、被异化的风险，无法实现打击有罪不罚的目的。

　　耿爽说，中方支持各国以符合自身国情的方式，继续加强国内立法和执法措施，积极开展国际交流合作，为预防和打击危害人类罪进一步凝聚共识。中方愿与各方一道，就条款草案涉及的法律问题坦率、深入交换意见，在不预设讨论结果、时间表和路线图的基础上，务实探讨相关问题，推动更加有效地防止和惩治危害人类罪。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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