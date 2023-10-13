新华社安曼10月12日电（记者冀泽）约旦国王阿卜杜拉二世12日在首都安曼会见到访的巴勒斯坦总统阿巴斯。双方警告加沙地带人道主义危机不断恶化，并呼吁制止加沙地带和约旦河西岸的局势升级。

约旦王宫12日发表声明说，双方在会晤时一致认为，人道主义危机加剧、冲突暴力蔓延可能对整个地区造成可怕后果。双方敦促有关方面开放紧急人道主义走廊，以便向加沙地带运送急需的医疗和救援物资，并确保当地水电供应。双方还强调阿拉伯国家应保持密切协调，以共同努力阻止加沙地带局势恶化。

阿卜杜拉二世重申约旦在“两国方案”基础上解决巴勒斯坦问题的坚定立场，以及对巴勒斯坦民族权力机构的支持。他表示，约旦将“不遗余力地与巴勒斯坦人民站在一起”，并向加沙地带提供紧急人道和医疗援助。

阿巴斯对阿卜杜拉二世对巴勒斯坦人民及其正义事业的支持表示感谢。他重申以色列有必要尊重耶路撒冷宗教圣地历史现状和法律地位，尊重约旦对宗教圣地的管辖权。

另据巴勒斯坦通讯社报道，阿巴斯要求以色列立即停止对巴勒斯坦人民的“全面侵略”，呼吁为加沙地带提供医疗和人道援助。阿巴斯表示反对以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）双方杀害或虐待平民的做法，强调需采取政治行动结束以色列对巴勒斯坦土地的占领，以实现和平。

以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突，哈马斯当天对以色列发起军事行动，以军则对加沙地带展开多轮空袭。冲突目前仍在持续。（参与记者：柳伟建）

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