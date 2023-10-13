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王毅同巴西总统首席特别顾问阿莫林通电话

2023年10月13日00:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月12日电 10月12日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅应约同巴西总统首席特别顾问阿莫林通电话。

　　王毅表示，中国和巴西都是发展中大国和重要新兴市场国家，一直就共同关心的战略性议题保持沟通协调。中方愿同巴方一道，落实好两国元首达成的重要共识，共同推动新时代中巴全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

　　双方重点就巴以冲突交换意见。阿莫林表示，作为联合国安理会本月轮值主席，巴西将于明天主持召开安理会涉巴以冲突紧急会议。卢拉总统已发表公开信，呼吁以色列停止轰炸行动，保护儿童。解决问题关键在于恢复和谈，巴方愿同中方密切协调，共同推动局势缓和。

　　王毅表示，中方对巴以紧张局势加剧，造成大量平民伤亡深感痛心。我们反对伤害平民的行为，谴责违反国际法的做法。中方呼吁各方采取克制态度，尽快实现现地局势降温，防止战火进一步扩大。当务之急是保障平民安全，开辟救援通道，避免加沙出现严重人道主义危机。

　　王毅指出，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，症结在于一直没有还巴勒斯坦人民一个公道。此次冲突以极为惨烈的方式再次证明，解决巴勒斯坦问题的出路在于尽快恢复真正的和谈，实现巴勒斯坦民族的正当权利。中方呼吁尽快召开更加权威、更有影响的国际和会，推动国际社会以“两国方案”为基础达成更广泛共识，并为此制定时间表和路线图。联合国有责任有义务在巴勒斯坦问题上发挥应有作用。中方支持安理会就巴以冲突举行紧急会议，赞同聚焦人道主义关切，明确要求停火止暴，保护平民，形成有约束力的国际共识，为此拿出实际举措。中方愿同巴西及有关各方就此保持沟通协调，密切合作。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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