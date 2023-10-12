詹姆斯·基莫尼奥，卢旺达驻华大使，因为多次走进中国直播间推介卢旺达特色产品，他被亲切地称为“卢旺达商品最佳代言人”。

卢旺达山川广布、风光宜人，素有“千丘之国”的美誉。首都基加利以北的鲁里山脉，散布着大大小小的咖啡种植园。得天独厚的高山环境和火山土壤，造就了卢旺达咖啡的独特风味。

在卢旺达，每30人中就有1人是咖啡农。但由于身处内陆，国际贸易渠道不畅，卢旺达咖啡以出口生豆为主，咖啡农户的辛苦劳作，往往只换来微薄收入。

2018年7月，习近平主席访问卢旺达时，两国元首共同见证了关于“一带一路”建设等多项双边合作文件的签署，其中包括电子商务领域的协议。几个月后，“大猩猩牌”咖啡豆通过电商平台销往中国，并亮相首届中国国际进口博览会，收获越来越多的中国“粉丝”。

受益于 “数字丝绸之路”建设，咖啡销售省去了中间环节，卢旺达咖啡农户每售出1公斤咖啡豆，要比之前多赚4美元。

看到中国数字经济的蓬勃发展，基莫尼奥大使把更多卢旺达特色产品带到中国，为两国合作交流搭建桥梁。

中国积极帮助卢旺达在内的非洲国家拥抱数字经济，为经济复苏和发展提供新动力。在共建“一带一路”倡议助力下，卢旺达这个地狭人稠的非洲内陆国家，2022年GDP增长达8.2%，已成为非洲经济增速最快的经济体之一。

总监制丨李挺

监制丨钱蔚 王姗姗

总制片人丨耿志民

总编导丨彭裔然 杜晓东

本集编导丨余腾龙

策划组丨兴来 吴璇 马紫雯 张亚楠

记者丨李雪薇

剪辑丨余腾龙

配音丨王帅天

摄像丨鲁旭 王洋

视效导演丨高凌潇

音乐编辑丨王安然 袁凯程

作曲丨程池

调色丨魏欢

制片主任丨杨波 崔钰林

节目统筹丨郭优玥 刘霄 遇剑 金伊结

制作统筹丨白河山 夏清

技术监制丨肖泉 顾宇

视觉设计丨张霄鹤 张激光 任民 林晓鹏 周文磊

包装丨梁烨 王雅琪 崔凯 冯坤

协助拍摄丨总台非洲总站 总台海南总站 卢旺达共和国驻华大使馆

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素材支持丨海南广播电视总台

(责编：胡永秋、赵欣悦)