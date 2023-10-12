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中企投资承建孟加拉国首个集中式风电项目并网发电

2023年10月12日21:50 | 来源：新华网
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　　新华社达卡10月12日电（记者孙楠）中企投资承建的孟加拉国首个集中式风电项目——科克斯巴扎尔风电项目12日并网发电。

　　该项目由国家电投集团五凌电力有限公司投资开发、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司总承包建设，于2021年9月开工。项目投产后，年发电量约1.45亿千瓦时。

　　“这是我们国家走向更清洁、更可持续能源的重要分水岭。”孟加拉国电力、能源和矿产资源部高级常秘拉赫曼12日在项目投产仪式上致辞时表示，这个项目的投产运行不仅将为成千上万孟加拉国家庭提供绿色电力，而且还将大大减少孟对化石燃料的依赖，改善空气质量，减缓气候变化影响。希望未来孟加拉国涌现出更多这样的项目。

　　孟加拉国驻华大使乌丁通过视频连线致辞时表示，科克斯巴扎尔风电项目的成功运营，标志着孟加拉国风电行业进入新时代。这对孟加拉国可再生能源领域和电力行业都具有重要意义。

　　中国驻孟加拉国大使姚文表示，中国企业作为投资方，将风电第一次引入孟加拉国，具有开创性的里程碑意义，集中体现了中孟两国在新能源领域合作的最新成果。孟加拉国拥有丰富的太阳能、风能、滩涂资源，同时还有庞大的电力需求。中国愿以自身的发展经验、技术、资金助力孟新能源发展，实现经济效益和社会效益双丰收。

　　“本项目的投产诠释了中孟能源合作的广阔潜力。”国家电投五凌电力有限公司总经理刘兴义说，五凌电力将借助孟加拉国新能源发展的东风，为孟加拉国“2041愿景”提供绿色能源解决方案。

(责编：崔译戈、刘慧)

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