新华社金边10月12日电（记者吴长伟 廖泓清）中国—柬埔寨中医药中心揭牌仪式12日在金边考斯玛中柬友谊医院举行。柬埔寨卫生大臣秦拉、中国国家中医药管理局局长余艳红、中国驻柬埔寨大使王文天出席揭牌仪式。

秦拉在致辞时表示，中柬中医药中心是柬中双方在柬中命运共同体、柬中全面战略合作伙伴关系、柬中钢铁情谊基础上建立起来的，是柬中两国人民友谊的结晶。该中心揭牌将进一步促进柬中两国在传统医疗领域的合作与交流。

余艳红表示，中柬中医药中心的成立有助于探索中医药海外中心建设新模式、新路径，更有助于加深中柬友谊、构建新时代中柬命运共同体。中国国家中医药管理局将继续长期向柬派遣中医医疗队，支持中柬中医药中心高质量建设，期待在中柬双方共同努力下，将该中心建设成辐射面更广、影响力更大的高质量中医药海外中心。

王文天说，2023年是中柬建交65周年，也是“中柬友好年”，中柬中医药中心揭牌是中柬传统医药领域合作新的里程碑。中心的成立不但能为柬埔寨民众提供一份健康保障，还将为柬培训高质量、高水平的中医药专业人才，打造一支“带不走的医疗队”。

中国—柬埔寨中医药中心的成立是落实《中华人民共和国和柬埔寨王国关于构建新时代中柬命运共同体的联合声明》和《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府联合公报》的重要举措，也是中柬两国医药领域合作的重要成果，标志着双方在深化中医药及传统医学等卫生领域的合作迈出了坚实步伐。

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