新华社东京10月12日电（记者钱铮）日本丰田汽车公司和日本出光兴产石油公司12日宣布，将在纯电动车用全固态电池量产方面展开合作，共同致力于固态电解质量产技术的研发和生产力提高，争取2027至2028年使全固态电池进入实用化阶段。

据两家公司联合发布的公报，本次合作研发的全固态电池使用的是硫化物固态电解质，这种固态电解质能实现大容量、大功率等特性。硫化物固态电解质使用的中间材料是硫化锂，这种材料是用石油精炼过程中的含硫副产物生产的。

两家公司的合作将分三步走：第一阶段是硫化物固态电解质的研发和准备量产验证；第二阶段由出光兴产石油公司推进硫化物固态电解质的制造和量产，并由丰田汽车公司推进使用这种固态电解质的全固态电池以及搭载这种全固态电池的纯电动车研发，争取在2027至2028年将搭载这种全固态电池的纯电动车推向市场；第三阶段，两家公司将根据第二阶段业绩探讨未来的正式量产。

丰田汽车公司社长佐藤恒治当天下午在发布会上说，全固态电池能实现充电时间短、续航距离长、输出功率大等特性，并且耐高温和高电压，安全性好，能满足对动力性能要求高的跑车、需要频繁快速充电的商务用车等需求。但全固态电池的耐久性问题是一大挑战，反复充放电会导致电池正负极和固态电解质之间出现龟裂，使电池性能下降。出光兴产石油公司在固态电解质材料研发方面具有技术优势，此次合作有望解决上述难题。

(责编：崔译戈、刘慧)