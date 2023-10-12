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“一带一路”高峰论坛丨专访：共建“一带一路”倡议开辟全球可持续发展新前景——访阿尔及利亚-中国友好协会主席德贝什

2023年10月12日21:05 | 来源：新华网
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　　新华社阿尔及尔10月12日电 专访：共建“一带一路”倡议开辟全球可持续发展新前景——访阿尔及利亚-中国友好协会主席德贝什

　　新华社记者吴天雨

　　阿尔及利亚-中国友好协会主席伊斯梅尔·德贝什日前在阿首都阿尔及尔接受新华社记者专访时说，共建“一带一路”倡议聚焦不同领域的互利共赢和经验共享，为全球可持续发展开辟新前景。

　　德贝什也是阿尔及利亚民族解放阵线中央委员、阿尔及尔第三大学教授。他说，“一带一路”倡议提供了一种直接的国家间互惠合作模式。中国帮助共建国家建设铁路、港口等基础设施，同时致力于技术转让和本地化生产，推动共建国家的可持续发展。

　　德贝什自20世纪90年代起担任阿中友好协会主席，2016年被中方授予“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”。他说，“一带一路”倡议倡导的互利、平等和社会正义有助于建立平衡的发展体系，为全球可持续发展开辟新前景。

　　去年年底，中国和阿尔及利亚签署共建“一带一路”合作规划。德贝什认为，“一带一路”倡议与阿尔及利亚重视投资的可持续发展战略完美契合。一方面，“一带一路”倡议促进阿尔及利亚基础设施发展，帮助阿尔及利亚提升生产能力；另一方面，基础设施的完善将阿尔及利亚和非洲其他地区联通起来，推动阿尔及利亚的出口和投资。

　　德贝什强调，在“一带一路”倡议框架下，阿中两国在政治、经济和文化领域的互信将进一步加强，相信两国互利合作将继续蓬勃发展。

(责编：崔译戈、刘慧)

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