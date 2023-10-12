新华社北京10月12日电 巴勒斯坦卫生部11日说，以色列定居者当天袭击约旦河西岸古斯拉村，开枪打死至少4名巴勒斯坦人。另外，以色列军队在约旦河西岸南部城市伯利恒附近开枪打死一名巴勒斯坦男子，在希伯伦市附近的拜尼奈伊姆村打死一名16岁巴勒斯坦少年。

据法新社报道，包括上述6人，自巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）7日从加沙地带向以色列发动大规模袭击以来，以方在约旦河西岸打死至少29名巴勒斯坦人，其中包括5名儿童。另有130多名巴勒斯坦人受伤，许多是在同以军对峙时被打伤。

古斯拉村位于约旦河西岸北部城市纳布卢斯市以南。巴勒斯坦外交部说，以军和蒙面以色列定居者打死巴勒斯坦人。

而以色列军方在声明中表示，以军收到古斯拉一带响起枪声的报告，派部队前往古斯拉外围，正在调查关于巴勒斯坦人死亡的报道。

以军说，已经处于高度戒备，应对约旦河西岸局势升级，并展开搜捕行动以预防巴方人员袭击以方。

巴勒斯坦外交部先前多次呼吁国际社会关注犹太定居者对巴勒斯坦人越来越多的武装袭击，批评以色列在新一轮巴以冲突爆发后向约旦河西岸犹太定居者提供更多武器，认为这种挑衅举动会导致约旦河西岸局势“爆炸”。

犹太人定居点问题是巴以和谈主要障碍之一。以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区，并建设犹太人定居点，引起巴方强烈反对。据法新社报道，现阶段，约旦河西岸住着将近300万巴勒斯坦人，大约49万以色列人住在违反国际法建设的犹太人定居点。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡领导的右翼政府去年12月上台，加快犹太人定居点建设。据以色列非政府组织“现在就实现和平”统计，今年前7个月，以色列政府创纪录地批准新建超过1.3万套定居点住房，把22个定居点“合法化”。

内塔尼亚胡政府还在约旦河西岸强化突袭搜捕或发起军事行动，导致暴力循环升级加剧，造成大量平民伤亡。据联合国方面记录，从今年年初到新一轮巴以冲突前，超过220名巴勒斯坦人和至少29名以色列人在巴以冲突中丧生，主要发生在约旦河西岸。（胡若愚）

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