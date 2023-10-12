新华社北京10月12日电 美国一些知情官员11日披露，根据美方初步掌握的情报，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对以色列发动大规模军事行动，令伊朗高层“吃惊”。

美国《纽约时报》最先报道这一消息，说美方的多份情报显示，伊朗高级官员并不知道会发生袭击，对袭击感到惊讶。这让美方更加怀疑伊朗直接参与策划袭击的说法。

美国知情官员没有披露这些伊朗高级官员的身份。按照这些消息人士的说法，那些伊朗官员通常会提前获得哈马斯方面关于发起大规模军事行动的通报，或者掌握相关信息。

路透社以一名不愿公开姓名的美国官员为消息源报道，伊朗可能已注意到哈马斯打算对以色列采取行动，“但不知道确切时间或行动范围”。

这名官员说，美国情报机构将继续调查，试图“挖掘”伊朗参与袭击的证据，并于今后几周分析更多情报，包括重新分析一些旧情报。

伊朗常驻联合国代表团8日声明，伊朗坚定支持巴勒斯坦，但没有参与这次袭击。哈马斯一名海外领导人9日说，袭击由加沙地带“少数”哈马斯高层指挥官策划，伊朗和黎巴嫩真主党没有提前获得通报。

眼下，美国、以色列以及美国在中东地区的盟国都没有发现伊朗与哈马斯本次袭击直接关联的证据。不过，白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比11日在接受美国微软-全国广播公司采访时重申，美方认定伊朗与哈马斯串通，但尚未发现证据表明伊朗对这次袭击提供了具体支持。

美军参谋长联席会议主席查尔斯·布朗当天说，美军尚未发现以色列在中东地区的其他对手在哈马斯袭击后准备对以采取行动。他早些时候警告伊朗不要卷入新一轮巴以冲突。据路透社报道，一些分析师认为，哈马斯打破了以军“不可战胜”的形象，可能令伊朗受到鼓舞。

以色列军队11日继续空袭哈马斯控制的加沙地带，并为地面进攻做准备。以军说，哈马斯的袭击导致以色列1200人死亡，2700多人受伤。巴勒斯坦卫生部说，以色列报复性空袭已造成1055人死亡，5100多人受伤。（李明睿）

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