新华社东京10月12日电（记者郭丹 李光正）日本毒气战研究专家、日本明治学院大学国际和平研究所研究员松野诚也12日向记者表示，经过多年史料挖掘，他找到了二战侵华日军在台儿庄等重大战役中实施毒气战的一手记录，首次用日方史料揭露了侵华日军在台儿庄等战役中实施毒气战的详细情况。

松野表示，他是以新中国对日战犯审判中的战犯笔供为突破口进行史料挖掘的。他找到10份与毒气战相关的战犯笔供，然后依据战犯所在部队，挖掘出22份与这些部队相关的《战斗详报》和《阵中日志》。然后据此进行深入研究，整理出从1938年3月至1940年4月侵华日军在华北的台儿庄及其周边战役、华中的武汉会战及南昌战役、华南的“翁英作战”（广东翁源至英德地区）等战役中使用毒气弹的具体种类和数量，用日方的史料还原了历史真相，揭露了侵华日军在华实施毒气战的罪行。

松野调查发现，仅1938年3月至5月在台儿庄及其周边的相关战役中，侵华日军就使用各类毒气弹1431枚。此外，这批史料还明确记录了侵华日军在山东地区焚烧房屋、不分男女老少屠杀平民的罪恶行径。

松野表示，虽然日军使用了这么多的毒气弹，但中国军民依然取得了台儿庄大捷，这让日军非常懊恼，也导致日军在此后的徐州会战等战场上更加猖獗，使用了数量更多、毒性更强的毒气弹。

此外，松野表示，一直以来，关于侵华日军在台儿庄等战役中实施毒气战的证据主要来自中方。如审判日本战犯的供词、战争地点遗留的毒气弹实物或中方内部军事电文等，而来自日方的证据少之又少，日军实施毒气战的详情并不清楚，这就给日本右翼势力否认历史留下了缺口。而此次史料的挖掘，是侵华日军的官方记录，可谓来自日方的历史铁证。

松野表示，他已经将此次耗时多年的研究成果写成了论文，相关中文论文已于9日发表在《日本侵华南京大屠杀研究》杂志2023年第三期上。

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