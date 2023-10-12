里约中国国际学校与多家机构签署了教育合作协议，中国驻里约热内卢总领事馆商务参赞徐元胜（右）、里约中国国际学校校董会董事长郑侠茂等出席活动并致辞。人民网记者 陈海琪摄

人民网里约热内卢10月11日电 （记者时元皓、陈海琪）当地时间10月11日，里约中国国际学校在该校礼堂与中巴两国多家教育机构、友好团体签署教育合作协议。中国驻里约热内卢总领事馆商务参赞徐元胜，里约中国国际学校校董会董事长、巴西中国浙江商会会长郑侠茂，里约中国国际学校总校长袁爱萍等出席活动并致辞，里约侨界代表、巴方友好人士等出席活动。

与里约中国国际学校签署合作协议的机构包括广州市清华附中湾区学校、济南市南上山教育集团、巴西中国浙江商会、巴西中国友好协会和巴西银行体育协会，相关机构代表在现场或通过视频方式致辞。

徐元胜在致辞中向支持里约中国国际学校的机构和嘉宾表示感谢，并指出合作协议的签署将进一步助力相关机构在友好交流、文化教育等领域的务实合作。“期待里约中国国际学校和相关机构尽快实现更多交流合作项目，共同在两国之间架起一座跨越时空的友谊之桥，在孩子们心中播下智慧的种子。”徐元胜说。

郑侠茂在致辞中表示，里约中国国际学校作为中国教育部首批海外中国学校试点单位，是中国基础教育走出去的成功探索。目前，学校高度重视和中国的教育机构以及巴西当地的商会、协会、俱乐部等进行交流合作，同时团结巴西侨界同仁力量，充分利用多方教育资源支持、拓宽合作形式，积极为中国、巴西乃至世界培养具有家国情怀、全球视野和国际竞争力的高层次复合型人才。

袁爱萍对总领馆、当地侨界等各界人士在学校建立和发展期间给予的帮助和支持表示感谢，并回顾了学校不断发展壮大的历程。她表示，该校学生拥有多元文化背景，同时又热爱中国文化。未来与中巴两国更多机构的合作将拓展学校的发展空间，促进文化教育领域的创新实践。

巴西银行体育协会董事乔治·内达尔在活动中表示，里约中国国际学校培养的学生是“未来公民”，他们不仅掌握多种语言，还熟悉东西方文化。内达尔对教育充满热情，积极参与公益教育项目，他希望与里约中国国际学校的合作能够促进知识及教学方法交流，改善巴西教育绩效。

出席活动的巴西中国友好协会主席恩里克·诺布雷加对人民网记者表示，该协会一直以来支持巴西和中国在教育、文化、研究等领域的合作项目。诺布雷加对里约中国国际学校出色的教学工作表示肯定，认为汉语学习是深入了解中国文化的门径，也有利于进一步加强两国经贸联系。

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