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中国驻乌拉圭大使黄亚中。中国驻乌拉圭大使馆供图

2023年是“一带一路”倡议提出十周年。作为21世纪海上丝绸之路的自然延伸，拉美地区是共建“一带一路”不可或缺的重要参与方。近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进乌拉圭，就中国与乌拉圭双边交流、“一带一路”合作成果专访中国驻乌拉圭大使黄亚中。

人民网：乌拉圭给您印象最深刻的是什么？乌拉圭民众眼中的中国是什么样的？

黄亚中：“天然”是乌拉圭的国家名片。我是第二次来乌工作，25年前就被拉普拉塔河滨风光所吸引。这里天高水阔，飞鸟成群，风景如画，令人心旷神怡。此外，这里盛产优质农产品，牛肉、乳制品、丹娜红酒，皆具特色。乌人民的知书达理、热情友好也给我留下了深刻印象。25年后重返故地，很高兴看到乌经济社会取得长足发展，成为南美人均收入最高的经济体。

在乌人民眼中，中国是历史悠久的文明古国，疆域辽阔、人口众多，令人好奇、引人探索，充满魅力。无论是工作中同乌政府官员、议员、社会各界人士的接触，还是走在蒙得维的亚的大街上，我都充分感受到了乌拉圭人对中国政府和人民的真挚情谊以及对进一步发展双边关系的殷切愿望。25年来，中国经济社会实现跨越式发展，中乌关系也水涨船高，迈上新的台阶。目前中国是乌最大贸易伙伴、第一大出口市场和最大援助国，进一步发展对华关系是乌朝野上下以及普通民众的共同心愿。

人民网：在您眼中，乌拉圭与中国在国情和民情上有哪些共鸣？

黄亚中：中乌两国远隔重洋，国情民情千差万别。今年恰逢中乌建交35周年。35年来，中乌关系始终持续稳定健康发展，离不开长期以来共同秉持的开放包容、团结互助、同舟共济的精神。

中乌两国都是具有高度包容性的国家。中国有56个民族，中华文化是由各民族文化共同组成的“多元一体”的文化，中国文化兼收并蓄、博采众长，在同其他文明不断交流互鉴中造就了自身的丰富多彩、绵延不绝，也为人类文明贡献了中华文化宝藏。与此同时，乌拉圭虽然是个人口约350万的小国，但却是一个多民族的移民国家，来自西班牙、葡萄牙、意大利、德国等移民的后代融合，构成其独具特色的多元文化特点，各民族人民友好相处、文化和谐交融，相互取长补短。

中乌同为发展中国家，在国际事务中相互理解和支持。乌政府坚定奉行一个中国政策，两国在联合国、中拉论坛等多边和地区框架内保持良好协作，乌还加入了亚洲基础设施投资银行和金砖国家新开发银行，共同促进南南合作、助力全球发展。中乌都坚定推动世界经济朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展，中国正在为构建更高水平开放型经济新体制、共建“一带一路”高质量发展而努力，乌政府提出的“融入国际”战略与此不谋而合。

中乌两国都是懂得团结、懂得感恩的国家。新冠肺炎疫情暴发后，乌是最早向中方提供抗疫物资援助的国家之一。中乌是战略伙伴，中方对乌方抗击疫情感同身受、投桃报李。2021年2月，首批中国科兴疫苗率先抵乌，第一时间帮助乌筑起生命安全防线，两国卫生领域专家分享抗疫信息、交流防控经验。中国各级政府和企业也纷纷慷慨解囊、万里驰援，生动诠释了“风雨同舟、守望相助”的人类命运共同体精神。

人民网：近年来，双边发展获得了哪些实实在在的硕果？未来中乌两国将在哪些领域开展深入合作？

黄亚中：2016年，中乌共同宣布建立战略伙伴关系，揭开了两国关系的新篇章。2018年，乌成为首个同中方签署共建“一带一路”谅解备忘录的南方共同市场国家。2020年9月，习近平主席同拉卡列总统通电话，为两国关系发展指明了方向。近年来，在两国元首的战略引领下，中乌关系取得丰硕成果，步入了历史最好时期，堪称南南合作的典范。中国连续11年保持乌第一大贸易伙伴和最大出口市场地位，5年来双边贸易额增长了50%，2022年是建交时的60倍，乌成为中国第三大牛肉进口来源国。两国自由贸易协定联合可行性研究顺利结束。两国企业签署500千伏输变电环网闭合项目，成为中国企业在乌中标的最大基建项目和“一带一路”框架下首个双边大型成套项目。依科赛生物新工厂在迅美亚自贸区落成。中国还是乌最大援助国，中国政府援建的蒙得维的亚市卡萨瓦耶区“中华人民共和国小学”2022年正式揭牌。中方向乌捐赠的多星一体化卫星数据移动接收处理应用系统顺利交付，有效提高乌气象观测水平和应对气候变化能力，推动乌及南美地区相关科研和人才培养，开辟两国在“一带一路”框架下务实合作的新领域。中乌共建大豆研究与创新“一带一路”联合实验室，专注大豆遗传学研究和创新，2020年和2021年实验室分别在中乌两国落成，已取得早期收获。继上海之后，乌又接连在广州和重庆开设总领事馆。

两国文化交流更是精彩纷呈。“中文”正在成为乌拉圭的新“热词”，越来越多的乌拉圭学校或机构有意招收更多的中文老师教授中文课，中方通过留学生教育、短期培训、孔子学院等多种形式为乌培训输送人才。友好城市交流十分热络，已有12对中乌省市结好，地方友好交流和务实合作成为推动中乌关系发展的新动力。

目前，乌牧农业生产潜力还没有得到充分开发，据说乌能生产十倍以上人口所需的食物，也就是3500万到5000万人口所需的食物。中国很多企业，包括私人企业，对投资乌牧场、肉联厂、奶牛场、葡萄园、酒庄等兴趣浓厚。中国是世界主要投资国，但与地区其他国家相比，中国在乌投资仅2亿美元左右，仅占中国对外投资总额的万分之一，这是两国经贸合作中的一大短板。未来，中乌还将在农业科技合作、旅游、绿色经济、数字经济、投资和服务贸易等多个领域深化合作，不断取得新的硕果。

人民网：今年是中国提出共建“一带一路”倡议十周年。2018年，乌拉圭成为南方共同市场中首个同中国签署“一带一路” 合作谅解备忘录的国家。您能否与我们分享一下在中乌“一带一路”合作中的动人事例？在您看来，“一带一路”合作对乌拉圭当地经济发展和中乌两国未来关系将发挥怎样的作用？

黄亚中：2018年中乌签署“一带一路”合作文件以来，两国合作在高质量共建“一带一路”进程中不断走深走实，大到政府间合作，小到民众间交往，中乌民心相通的动人事迹不胜枚举。这里举两个例子：

一是援建“中华人民共和国小学”。乌拉圭319小学原先是一所普通非全日制公立小学，位于蒙得维的亚市相对贫困的卡萨巴耶区，该援建项目在2018年正式开工，2020年学校验收竣工并正式投入使用。2022年9月，我馆举办国庆73周年暨该校揭牌仪式，乌副总统阿希蒙、代外长阿切、国家公共教育管理局局长席尔瓦、蒙得维的亚市市长高斯等重要政治人物纷纷出席。副总统阿希蒙和小学校长莫雷拉发表讲话，就中国政府对乌公共教育事业的无私援助表示衷心感谢。每当学校举行正式活动时，蓝白相间的乌拉圭国旗与中国五星红旗会在这里一同冉冉升起。孔子学院的中国志愿者也来到这里，书法、剪纸、中国传统节日习俗展示等活动激发了孩子们对中国文化的兴趣和憧憬。“一带一路”框架下的民心相通工程增进了两国人民间的相互了解和友谊，让“东方人”和“东岸人”的心更加紧密地连在一起。

二是中国企业积极履行海外社会责任。例如中国机械设备工程股份有限公司同乌国家电力公司签署的500千伏输变电环网闭合项目是乌政府重点关注的国家电网项目。项目建成后将提升乌国内电网大范围、长距离的消纳能力，改善电网供电现状，并促进当地经济协调有序发展。该公司在按期执行项目的同时，不忘履行社会责任，维护和提升中资企业的海外声誉、“一带一路”的品牌形象乃至于中国的国家形象，在收到乌拉圭派桑杜省的请求后，无偿援助修建莫拉托多功能运动场。该省省长、吉琼市市长及乌国家电力公司代表等出席启用仪式，中乌员工和莫拉托当地居民还举行了一场亲切的篮球友谊赛。该运动场受到当地各界高度赞赏，成为中国企业和乌拉圭民众的新纽带，是促进“一带一路”民心相通的动人实践。

乌在南美率先支持“一带一路”倡议，是首个同中方签署共建“一带一路”谅解备忘录的南方共同市场国家，展现了乌全面深化对华关系的战略意识和进取精神。中乌经济互补性强，合作潜力巨大，前景广阔。我坚信，在两国领导人的战略引领下，中乌“一带一路”务实合作将不断攀登高峰，中乌战略伙伴关系必将在“一带一路”框架下取得更大发展，各领域务实合作和人文交流成果必将更加丰硕；一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇，为中乌合作注入更强动力。

人民网：您如何理解全球文明倡议？在您看来，这一倡议对未来中国—乌拉圭两国以及中国和拉美地区的人文合作将产生怎样的影响？

黄亚中：全球文明倡议是中国在2023年3月15日举行的中国共产党与世界政党高层对话会上面向世界首次提出的又一项重大倡议。它主张尊重世界文明多样性，弘扬全人类共同价值，重视文明传承和创新，加强国际人文交流合作，推动文明交流互鉴，促进人类文明进步。

我认为这一倡议具有重要的现实意义和深远的历史影响。它体现了中国共产党和中国人民对人类命运共同体的坚定信念和积极贡献，为应对全球挑战、实现共同发展提供了中国方案。这一倡议也反映了世界各国坚持平等包容、守护世界文明多样性的普遍愿望，为构建更加和平、稳定、繁荣的国际社会开辟了新的视野和路径。

我相信这一倡议对未来中乌两国以及中国和拉美地区的人文合作将产生积极的影响。中乌以及拉美地区都拥有灿烂的文明，都面临着实现现代化和可持续发展的共同任务。双方应一同推动全球文明倡议落地，加强在教育、文化、旅游、信息媒体等领域的交流合作，增进相互了解和信任，促进互利共赢，为中拉友好关系注入新的活力。

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(责编：于洋、杨牧)