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中国驻智利大使牛清报接受人民网专访。 人民网记者 张若涵摄

2023年是“一带一路”倡议提出十周年。作为21世纪海上丝绸之路的自然延伸，拉美地区是共建“一带一路”不可或缺的重要参与方。近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进智利，就中国与智利双边交流、“一带一路”合作成果专访中国驻智利大使牛清报。

人民网：智利给您印象最深刻的是什么？

牛清报：智利被誉为“天涯之国”，依山傍海，风光壮美，物产富饶，文化灿烂。智利人民勤劳智慧，依靠自己的双手和坚韧不拔的民族精神，创造了发展奇迹。

作为中国大使，智利给我印象最深的莫过于对中国的热情友好和发展对华关系敢为人先的开拓精神。70多年前，拉美第一家民间对华友好组织——智中文化协会成立，带动一批批有识之士投身中智友好事业。50多年前，阿连德总统以非凡的远见卓识，在南美国家中第一个同新中国建立外交关系，开启了中智关系新篇章。智利是第一个就中国加入世贸组织签署双边协定、第一个承认中国完全市场经济地位的拉美国家，也是世界上第一个同中国签署自贸协定并实现升级的国家。2018年，智利成为第一个主办中拉论坛部长级会议的拉美国家，并推动会议就中拉共建“一带一路”发表声明，开辟了中智、中拉关系发展新的广阔前景。我认为，随着中智全面战略伙伴关系不断深化，两国关系已超越双边范畴，具有越来越大的地区乃至全球影响。

人民网：在您眼中，智利与中国在国情和民情上有哪些共鸣？

牛清报：首先，中智都是发展中国家，都曾经历殖民主义和霸权主义压迫，对保持独立自主、反对外部干涉、实现民族振兴有与生俱来的追求，在维护世界和平、促进共同发展、维护多边主义等方面有着共同利益和相似立场。前不久，中智就共同落实全球发展倡议达成共识，将携手推动落实联合国2030年可持续发展议程，构建全球发展命运共同体。

其次，中智都是亚太国家，均致力于推动亚太区域经济一体化，维护地区产供链顺畅稳定。智方高规格出席博鳌亚洲论坛年会和“一带一路”亚太区域国际合作高级别视频会议，在亚太经合组织内同中方保持密切沟通协作，支持中方加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA），支持构建亚太命运共同体。

第三，中智人民隔海相望，彼此欣赏。智利诗人聂鲁达多次访华，写下大量歌颂祝福中国诗篇。画家万徒勒里借鉴水墨丹青技法创作了《长江》等作品，饱含对中国的眷恋。随着经济全球化、社会信息化深入发展，越来越多智利民众特别是年轻人向往中国，“汉语热” “中国影视热”不断升温。智利成为中国民众最熟悉、最有好感的拉美国家，“天涯之国”“车厘子自由”等网络流行语，折射出两国日益密切的经贸文化联系。

人民网：近年来，双边发展获得了哪些实实在在的硕果？未来中智两国将在哪些领域开展深入合作？

牛清报：近年来，中智两国积极推动高质量共建“一带一路”，在“五通”建设方面取得丰硕成果。

政策沟通方面，中智不断完善政府间常设委员会、经贸混委会、科技混委会、经济合作与协调战略对话、议会政治对话委员会等双边合作机制，加快对接各自发展战略。

贸易畅通方面，中智自贸协定成为迄今中国对外货物贸易开放水平最高的贸易安排。中国连续13年蝉联智利最大贸易伙伴，中国自主品牌汽车、电动公交车及智利樱桃、葡萄酒等“明星产品”不断涌现。

设施联通方面，中国企业占到智利输电市场半壁江山，参与智利圣安东尼奥港、首都大区地铁、5号公路等重要项目建设，并为智利打造南美最快铁路、抢占5G先机提供技术和设备支持。ICT“一带一路”联合实验室、华为数据中心等落户智利，为智利经济转型升级发挥重要作用。

资金融通方面，智利发挥南美首个人民币清算中心所在地、拉美首个人民币合格境外机构投资者试点等优势，积极参与国际清算银行人民币流动性安排协议，成为亚投行正式成员，两国金融合作网络初步成型。

民心相通方面，中智克服新冠肺炎疫情影响，以庆祝两国建交50周年、拉美首家民间对华友好组织智中文协成立70周年等为契机，举办中国灯彩嘉年华、中国文化周、中国电影展演、欢乐春节等一系列别开生面的文化交流活动，促进文明互鉴日益成为两国政府和社会各界的共识。

去年11月，习近平主席和博里奇总统在APEC会议期间举行双边会晤，就挖掘基础设施、公共卫生、清洁能源、数字经济和人文交流等领域合作新动能达成重要共识。双方将探索以科技创新为农矿、电力、交通等传统领域合作赋能，拓展合作链条，促进可持续发展，抓住数字经济、绿色发展等发展趋势，发挥互补优势共建绿色丝路、数字丝路，在绿氢开发利用、大数据、人工智能、5G、生物医药等新兴领域打造更多合作亮点，提升各自产业国际竞争力，更好造福两国人民。

人民网：今年是中国提出共建“一带一路”倡议十周年。智利国家元首两次应邀出席“一带一路”国际合作高峰论坛，与各方共商合作大计。您能否与我们分享一下在中智“一带一路”合作中的动人事例？

牛清报：我抵达智利后最先开展的公务活动之一，就是与智利时任卫生部长一起赴机场迎接中国新冠肺炎疫苗。我认为，中智守望相助抗击新冠肺炎疫情、携手构建卫生健康共同体，生动诠释了人类命运共同体理念的精髓。

在中国抗疫关键时刻，智利各界给予中方宝贵支持和声援。两国元首多次通话、互致信函，就携手抗疫、加强疫苗研发和使用合作达成重要共识。智利时任外长出席“一带一路”亚太区域国际合作高级别视频会议，积极支持中方加强疫苗国际合作、打造“健康丝路”等倡议。在智利政府支持下，科兴和康希诺疫苗临床三期试验在智利顺利进行，近万智利民众和在智外国人踊跃成为志愿者，为疫苗尽快投入临床应用作出重要贡献。智利政府第一时间批准使用中国疫苗，展现对中国制造的信心和支持。

中方克服困难竭尽全力向智利提供疫苗，在2021年上半年全世界“一苗难求”的情况下，中国向智方提供了约80%的疫苗，助力智利成为疫苗接种速度最快、复工复产最早的国家之一。时任总统皮捏拉曾亲赴机场迎接中国疫苗，亲自接种两剂科兴疫苗，盛赞中国疫苗安全、有效。当一些质疑中国疫苗的言论甚嚣尘上时，智利“真实世界研究”结果证明，中国疫苗安全、有效、可及性强。

中国企业不仅为智利带来疫苗，还致力于帮助智利发展本土疫苗产能和科技。科兴公司愿意在智利投资疫苗工厂，为智利及地区国家就近提供新冠、流感、肝炎等传染病疫苗。科兴还正同当地大学探讨研发合作，愿为提升智利和拉美公共卫生科研能力作出贡献。可以说，疫苗合作不仅成为中智人民友好情谊的真实写照，也成为双边合作新的亮点。

人民网：在您看来，“一带一路”合作对智利当地经济发展和中智两国未来关系将发挥怎样的作用？

牛清报：“一带一路”契合智利国家现代化和融入全球化需要，有利于破解智利发展面临的“基建赤字”，促进智利更好融入亚太经济圈。中智对“一带一路”合作定位高度契合，本着共商共建共享原则，在“五通”领域取得长足进展。可以说，“一带一路”为两国关系特别是经贸合作发展提供了政策引领、设施保障、资金便利和民意支持，中智经贸合作得益于“一带一路”，也将推动中智高质量共建“一带一路”进一步走深走实。

去年，习近平主席和博里奇总统在APEC会议期间举行双边会晤，就加强战略对接、高质量共建“一带一路”等达成广泛共识，为中智全面战略伙伴关系发展指明了方向，也为双方共建“一带一路”注入了强大动力。

人民网：在3月15日晚举行的中国共产党与世界政党高层对话会上，中国面向世界首次提出全球文明倡议，引起广泛关注。您如何理解这一倡议？在您看来，这一倡议对未来中智两国乃至中国和拉美地区的人文合作将产生怎样的影响？

牛清报：全球文明倡议是继全球发展倡议、全球安全倡议之后，中方发出的第三个重大全球倡议，进一步就“世界怎么了、我们怎么办”的时代之问给出中国答案。

在全球化的今天，各国的前途命运前所未有地紧密联系在一起，和平与发展是全人类共同追求。然而近年来，冷战思维死灰复燃，“制度优劣论”“文明冲突论”“历史终结论”甚嚣尘上。个别国家妄图打造“价值观联盟”，通过编织虚假的“民主对抗威权”叙事，挑起意识形态对立和阵营对抗，成为世界和平和发展的最大威胁。面对关乎人类前途命运的全球性挑战，不同国家、不同文明亟需消除隔阂、偏见、仇视，倡导平等、互鉴、对话、包容，携手应对这些挑战。

中国提出全球文明倡议可谓恰逢其时。倡议既涵盖了不同文明包容共存、交流互鉴的前提条件和根本遵循，也指出了实现的动力源泉和现实路径，是一个极具建设性、可操作性和可持续性的重大倡议，也是对全球发展倡议和全球安全倡议的延伸和补充，并与它们一起共同构成了人类命运共同体的重要组成部分。

中国和智利都有悠久灿烂的古代文明，都经历过殖民时代被剥削掠夺的惨痛经历，今天都确定了实现国家繁荣和人民幸福的目标任务。中国经历百年奋斗，走上以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的康庄大道。智利近年来在弘扬自身独特文明、追求社会公平发展方面取得积极成就。中智文明都是人类文明百花园中的奇葩，中国和智利应该也能够携手弘扬全人类共同价值，加强文明交流互鉴，为构建人类命运共同体、推动人类发展进步作出更大贡献。

牛清报大使（中）与人民网、人民日报社记者合影。 人民网记者 张若涵摄

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