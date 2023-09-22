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国际观察：美国强迫他人“吃药”无法治好自己的“病”

夏 庄
2023年09月22日09:47 | 来源：人民网-国际频道
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美国总统拜登日前宣布，将包括中国在内的20多个国家列为“主要毒品中转国或主要非法毒品生产国”。美方所谓认定没有事实根据，纯属恶意抹黑，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

面对美国国内毒品泛滥的现实，美国政府无意愿也无力出台有效治理措施，反而借题发挥、甩锅推责、内病外治，企图混淆视听、造谣抹黑，并试图向选民炫耀政绩，这种做法荒唐至极。

美国是全世界毒品问题最严重的国家。根据国际麻醉品管制局统计，美国人口占世界不足5%，却消费了全球80%的阿片类药物，可谓全球禁毒事业的黑洞和乱源，是一家独大的“主要毒品需求国”。美国疾病控制和预防中心今年6月发布的数据显示，2022年1月至2023年1月，超过10.9万美国人死于药物服用过量，同比增加0.7%。美国吸毒人数约占全球的12%，是其人口占全球比例的3倍。一组组数字触目惊心。在禁毒问题上，美方如果真想有所作为，就必须正视自身问题，不能讳疾忌医。

美国毒品泛滥是社会深层问题的反映，是经济利益、游说集团、政治体制、社会文化等多重因素共同作用的结果。美国深受“毒品文化”的侵蚀，大麻、海洛因等毒品在年轻人等群体中颇为“流行”，甚至到了匪夷所思的地步。在一些美国社区，空气中弥漫着大麻的味道。有的人沉迷毒品，连自家房子起火都置之不理。美国政府出于经济等因素考虑，推动大麻等毒品合法化。美国大型医药企业投入巨额资金，资助专家和协会兜售“阿片类药物无害论”，进而推动毒品合法化，鼓动药店大力推销毒品、医师滥开药用处方，在毒品问题上推波助澜，很多人尤其是低收入者在不知情的情况下染上毒瘾。美国政治极化使得政府无力出台有效禁毒措施。

近年来，美国作家万斯的回忆录《乡下人的悲歌》及其同名电影的热播，再次引发美国社会对美药物滥用、毒品泛滥及其相关贫困群体的高度关注。民主党和共和党甚至借禁毒议题相互展开政治攻讦。在此背景下，美国政府近年来高调出台一些阿片药管控措施。但是，美国作为全球化工原料大国，至今仍未永久整类列管芬太尼。在禁毒问题上，美国政府是认真推动，还是做做样子？美国禁毒效果不佳，问题究竟出在哪里？答案不言自明。《纽约时报》评论称，美国本届政府应对毒品泛滥的的举措主要聚焦“减少危害”，即鼓励人们“安全地”使用毒品，并提供纳洛酮等治疗药物。美国这些禁毒措施是远远不够的，即便如此，美国毒品检测试剂和治疗药物的可及性依然不足。

毒品是全人类的公敌。中方厉行禁毒的立场是坚决的。中国不仅在国内有效禁毒，而且始终本着人道主义和负责任的态度，协助包括美方在内的国际社会应对芬太尼类物质滥用问题。2019年5月，中方在全球范围内率先整类列管芬太尼类物质。作为负责任大国，中方一如既往积极参与国际和多边禁毒合作，为全球毒品治理贡献中国智慧和中国力量。美方对此非但不感谢，反而倒打一耙，大行造谣抹黑之能事，企图内病外治，这是行不通的，只会害人害己。

中方敦促美方停止甩锅推责，停止对中方进行抹黑攻击，立即撤销对中方禁毒执法机构的制裁，收回对中国的无端指责，多反思美国自身的问题。须知，强迫他人“吃药”无法治好自己的“病”！

(责编：贾文婷、常红)

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