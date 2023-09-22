量子计算机、动力火箭、时速600公里的磁浮列车、八万吨模锻压力机……在安徽合肥举行的2023世界制造业大会上，一大批全球制造业代表性成果集中展示，为产业发展赋能、为美好生活添彩。

本届大会以“智造世界·创造美好”为主题，展区约8万平方米。在大会现场，一辆外形酷炫的列车前排着长长的队伍。这个“大块头”是由我国自主研制的时速600公里高速磁浮列车。中国中车的一位现场工作人员告诉记者，高速磁浮列车可以实现城市群内通勤、城际间同城化、城市群间联通等，受到全球关注。

大会现场展示的时速600公里高速磁浮交通系统。 新华社记者 吴慧珺 摄

在中国宝武钢铁集团有限公司展区，从浑圆厚实的高铁车轮到薄如蝉翼的“手撕钢”，种种特殊钢材让人眼花缭乱，充分展示了钢材的制造之美。

“高铁质量大、行驶速度快，对车轮有极高的要求。”公司公关品牌经理张宁介绍说，集团经过技术创新，让中国高铁穿上了国产“跑鞋”。此外，据他介绍，“手撕钢”是对超薄不锈精密带钢的一种形象称呼。这种钢材厚度最薄能达0.015毫米，只有A4纸的七分之一，在航空航天、石油化工、精密机械加工等高端行业能发挥重要作用。

中国宝武钢铁集团有限公司展出的高铁车轮。新华社记者 胡锐 摄

薄薄的芯片和屏幕，正衍生出丰富的智慧生活图景。在大会的集成电路与新型显示展区，京东方科技集团股份有限公司展台的8K高清裸眼3D设备前围满了人，只见一瓶啤酒被撬开瓶盖，酒仿佛从屏幕中洒了出来。

“这是京东方自主研发的110英寸裸眼3D显示终端，观众不需要佩戴3D眼镜就能感受3D视觉效果。”京东方展台工作人员梁冰告诉记者，公司通过“屏幕+内容+技术”，创造出数字新生态，目前在文艺展览、潮流街区等领域打造出了一批触摸交互式数字装置，带来沉浸式数字体验。

京东方展台展示的8K高清裸眼3D设备。 新华社记者 吴慧珺 摄

对终端产品来说，CPU、GPU类的逻辑芯片被视为大脑，负责执行各种计算和控制任务，而DRAM芯片则是记忆系统，类似脑皮层，需要足够的内存容量和速度，才能保障逻辑芯片的高效运行。

在长鑫存储技术有限公司展台，展示着DRAM存储芯片相关产品，包括12英寸DRAM存储器晶圆、DDR4内存芯片、8GB DDR4的内存模组。“DRAM芯片全球半导体产业市场占比约为15%，2022年市场规模约800亿美元。”该公司品牌公关部经理庄巧祎介绍说。

工业互联网正在赋能各行各业加快数字化转型。

在国网安徽电力国家级博士后科研工作站的展台上，一只身背金属板的黑色的机器狗正来回走动，一名技术人员正在通过手机端操控这只机器狗的移动方向。

“这是我们和科大讯飞合作研发的四足电力声纹巡检机器人，这只‘狗’既可以‘听’也可以‘看’，利用声源定位和可视化信息技术，实现对变电设备的局部放电、机械松动、气体泄漏等缺陷定位。”国网安徽电科院输变电技术中心主管张晨晨说，利用机器狗的运动优势，能实现复杂场景的无人化广覆盖巡视。

新能源汽车已经成为中国制造新名片。在大会现场，比亚迪、奇瑞、江淮、蔚来、理想等一批新能源汽车品牌集中亮相，毫米波雷达、智能座舱、车路协同等关键词，引起业内专家和参展观众的共同关注。

由奇瑞控股集团有限公司展出的“第三私享空间”智能座舱吸引许多观众前来体验。驾驶舱内，超大柔性屏在空中投射出裸眼3D中控台，点一点空气，驾驶员就能精准操控车机系统。奇瑞汽车现场工作人员介绍，智能座舱是一个产品雏形，未来的智能网联汽车会形成丰富的产业生态。

此外，本次大会还设置了新能源汽车产业供应链展区，设有新能源汽车供应链、无人机、整车、智能网联和“三新”展品等五个板块，全方位展示产业链前沿技术和最新成果。（记者吴慧珺、胡锐）

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