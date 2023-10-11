10月10日，加沙城港口遭以色列袭击后升起浓烟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

据以色列媒体和巴勒斯坦医疗机构10日公布的最新消息，巴以新一轮冲突爆发以来，已造成超过1900人死亡。以色列国防部长加兰特说，以色列正在走向“全面进攻”。请跟随新华社前方记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

死亡人数超1900

以色列媒体10日晚报道说，巴以新一轮冲突已造成以色列至少1008人丧生。以色列卫生部消息说，以全国各大医院接收的受伤者人数升至2901人。巴勒斯坦加沙地带卫生部门当晚发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成至少900人死亡、4500人受伤。

据以色列国防军10日晚发表的声明，本轮冲突以来，以军死亡人数已达156人。

这是10月10日在加沙城拍摄的向以色列发射的火箭弹。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以色列国防军发言人10日说，在以境内发现了1500具巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员的尸体。自9日晚间以来，没有发现哈马斯武装人员进入以色列，但其继续向以渗透的可能性仍然存在。

就以军说法，目前巴勒斯坦方面尚无相关表态。

以色列称走向“全面进攻”

根据以军10日发表的多份声明，以军在加沙地带持续发动空袭，击中哈马斯多个军事目标。以军当天在加沙地带附近的以色列南部城市阿什凯隆工业区与哈马斯武装人员发生交火，3名哈马斯成员被打死。以色列媒体10日晚援引以国防部长加兰特的话说，以色列正在走向“全面进攻”，“加沙永远不会回到从前的样子”。

这是10月10日在加沙边境以色列一侧拍摄的集结的以军部队。新华社发（吉德翁·马科维奇摄/基尼图片社）

以军10日晚发表声明说，数枚火箭弹从叙利亚射向以色列，其中一部分进入以色列领土，可能落在空地。作为回应，以军向叙利亚发射火箭弹的区域发射炮弹和迫击炮弹。

另据以军10日发表的声明，约15枚火箭弹从黎巴嫩领土射向以色列，以军防空系统成功拦截4枚，有10枚落在开阔区域。此外，作为报复，以军坦克击中黎巴嫩真主党的两个观察哨所，以军一架直升机击中黎巴嫩真主党的另一个观察哨所。

黎巴嫩军方消息人士10日告诉新华社记者，数枚火箭弹当天下午从黎巴嫩南部提尔地区射向以色列北部加利利地区附近，以军随后用重型火炮向黎巴嫩南部地区还击。

普京：美国中东政策失败

俄罗斯总统普京10日说，中东局势急剧恶化是美国中东政策失败的鲜明例证。

普京当天与到访的伊拉克总理苏达尼在俄罗斯克里姆林宫举行会谈，讨论俄伊关系和中东局势，并作出上述表态。

10月10日，在加沙城，人们走过被以色列空袭炸毁的建筑废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

谈及新一轮巴以冲突时，普京说，美方总是试图“垄断”中东问题的解决，且“从不考虑寻找双方都能接受的妥协方案，而是推行自认为正确的想法”，无视巴勒斯坦人民的根本利益。

俄罗斯媒体9日以巴勒斯坦外交官为消息源报道，巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯将访问俄罗斯。不过报道没说阿巴斯到访时间。（综合新华社驻外记者报道；编辑：马骁、王丰丰、袁原、陈玉芬）

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