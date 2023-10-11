10月10日，在位于纽约的联合国总部，工作人员等待会员国代表投票选举联合国人权理事会成员。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

新华社联合国10月10日电（记者尚绪谦）第78届联合国大会10日选举产生包括中国在内的15个联合国人权理事会成员，以接替将于今年年底结束任期的成员。

此次选出的联合国人权理事会成员为：非洲地区的布隆迪、科特迪瓦、加纳、马拉维；亚太地区的中国、印度尼西亚、日本、科威特；东欧地区的阿尔巴尼亚、保加利亚；拉美及加勒比地区的巴西、古巴、多米尼加共和国；西欧及其他地区的法国、荷兰。其中，中国、科特迪瓦、古巴、法国、马拉维为连任。新当选的15个成员任期将于2024年1月1日开始，为期3年。

今年共有17个候选国竞逐15个席位。俄罗斯和秘鲁落选。

这是10月10日在位于纽约的联合国总部拍摄的联合国人权理事会成员选举现场。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

这是中国第六次担任联合国人权理事会成员，是当选次数最多的国家之一。中国曾在2006年至2012年、2014年至2016年、2017年至2019年、2021年至2023年担任人权理事会成员。

联合国人权理事会成立于2006年，总部设在瑞士日内瓦。人权理事会共设47个席位，其中非洲地区和亚太地区各占13席，拉美及加勒比地区占8席，东欧地区占6席，西欧及其他地区占7席。联大每年改选约三分之一的人权理事会成员，成员任期3年，可连任一次。连续两任后须间隔一年方可寻求新任期。

联合国人权理事会成员由联合国大会通过不记名投票选举产生，候选国需获得会员国半数以上选票方可当选。

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