人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国等15国当选联合国人权理事会成员

2023年10月11日08:37 | 来源：新华网
小字号

　　10月10日，在位于纽约的联合国总部，工作人员等待会员国代表投票选举联合国人权理事会成员。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

　　新华社联合国10月10日电（记者尚绪谦）第78届联合国大会10日选举产生包括中国在内的15个联合国人权理事会成员，以接替将于今年年底结束任期的成员。

　　此次选出的联合国人权理事会成员为：非洲地区的布隆迪、科特迪瓦、加纳、马拉维；亚太地区的中国、印度尼西亚、日本、科威特；东欧地区的阿尔巴尼亚、保加利亚；拉美及加勒比地区的巴西、古巴、多米尼加共和国；西欧及其他地区的法国、荷兰。其中，中国、科特迪瓦、古巴、法国、马拉维为连任。新当选的15个成员任期将于2024年1月1日开始，为期3年。

　　今年共有17个候选国竞逐15个席位。俄罗斯和秘鲁落选。

　　这是10月10日在位于纽约的联合国总部拍摄的联合国人权理事会成员选举现场。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

　　这是中国第六次担任联合国人权理事会成员，是当选次数最多的国家之一。中国曾在2006年至2012年、2014年至2016年、2017年至2019年、2021年至2023年担任人权理事会成员。

　　联合国人权理事会成立于2006年，总部设在瑞士日内瓦。人权理事会共设47个席位，其中非洲地区和亚太地区各占13席，拉美及加勒比地区占8席，东欧地区占6席，西欧及其他地区占7席。联大每年改选约三分之一的人权理事会成员，成员任期3年，可连任一次。连续两任后须间隔一年方可寻求新任期。

　　联合国人权理事会成员由联合国大会通过不记名投票选举产生，候选国需获得会员国半数以上选票方可当选。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部