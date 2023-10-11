新华社北京10月10日电 综合新华社驻外记者报道：据以色列和巴勒斯坦医疗机构公布的最新消息，巴以新一轮冲突爆发以来，已造成约1700人死亡、6800多人受伤。以色列国防军10日说，以军空袭打死两名哈马斯高级官员。

以色列国防军10日下午发表声明说，以军飞机夜间分别对加沙地带哈马斯经济部长乔德·阿布·什马拉赫和哈马斯政治局高级成员扎查里亚·阿布·马马尔实施了打击。哈马斯消息人士10日证实，两名哈马斯高级官员当天被以色列军队空袭打死。

这是10月10日在加沙城拍摄的被以色列空袭炸毁的建筑废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

巴勒斯坦卫生部10日说，巴以新一轮冲突爆发以来，以色列已经在加沙地带和约旦河西岸打死788名巴勒斯坦人，另有4100人受伤。以色列媒体9日晚报道，冲突已造成900多名以色列人丧生。以色列卫生部消息说，以全国各大医院接收的受伤者人数升至2741人。

以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突。冲突目前仍在持续。哈马斯政治局成员穆萨·阿布·马尔祖克9日晚在接受卡塔尔半岛电视台直播连线采访时说，哈马斯此次军事行动已“实现目标”，对任何调解或对话持开放态度。他还表示，哈马斯目前控制着数十名不同国籍的人员，但目前谈论换俘协议“为时过早”。

以色列国防军发言人10日说，在以境内发现1500具哈马斯武装人员尸体。自9日晚间以来，没有发现哈马斯武装人员进入以色列，但其继续向以渗透的可能性仍然存在。

以色列多家媒体10日报道说，以警方称其下属相关网络部门冻结了哈马斯的加密货币账户。以警方表示，本轮冲突爆发以来，哈马斯一直在利用社交媒体筹集资金。

黎巴嫩真主党9日发表声明说，真主党当晚用导弹和迫击炮弹袭击了以色列北部黎以边境附近的以军军营，以报复以色列当天在黎巴嫩南部的袭击造成真主党数名成员丧生。

9日早些时候，以军发表声明说，以军出动直升机对黎巴嫩南部部分地区实施空袭，此外以军还打死多名从黎巴嫩越境进入以方区域的武装人员。

据黎巴嫩当地媒体报道，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）下属的圣城旅9日声称对向以色列军队在黎巴嫩与巴勒斯坦被占领土边境发动的袭击负责。

黎巴嫩总理纳吉布·米卡提9日强调维护黎南部和黎以边境“蓝线”沿线稳定与安全的重要性。米卡提在黎部长会议发表的声明中说，黎政府的首要任务是维护黎南部的安全与稳定，保持“蓝线”的和平，停止以色列对黎巴嫩主权的侵犯。

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