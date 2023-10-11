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民调显示：中日民众认同中日关系重要性，期待改善关系、促进地区和平繁荣

2023年10月11日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月10日电（袁帅、郑可意）第十九届“北京-东京论坛”中日关系舆论调查结果以线上方式在北京、东京发布。调查结果显示，两国受访者认同中日关系的重要性，对未来改善发展两国关系，促进地区和平繁荣抱有较大期待。

　　根据这项调查，中日分别有60.1%和65.1%的受访者认可两国关系的重要性。“互为重要邻国及主要贸易伙伴”“对地区和平与发展具有重要作用”“两国经济和产业高度依存”是受访者作出这一选择的主要理由。

　　2023年是中日和平友好条约缔结45周年，两国受访者对推动中日关系和平友好发展均抱有较高期待。43.5%的中国受访者认为“为使条约更好地发挥作用，两国应签署新的政治文件或为条约增加补充性文件”，34.5%的日本受访者认为“两国应再次确认条约内涵”。

　　中日受访者均高度期待两国加强协作，共同维护地区和平与发展，共同应对地区与全球性挑战。65.7%的中国受访者与62.4%的日本受访者认为，中日应共同实现的最重要的目标和理念是“和平”。两国受访者共同关心的全球性挑战主要包括应对气候变化等问题。

　　调查结果显示，中日受访者高度认同经济因素在两国关系中的重要作用，对中日两国未来经贸合作期望较高，60.1%的中国受访者和67.2%的日本受访者认为两国经贸合作对本国未来重要。

　　调查结果表明，中日受访者高度认可民间交流的作用，61.5%的中国受访者和53.1%的日本受访者肯定民间交流对改善中日关系的重要性。日本受访者尤其认可文化和艺术层面的民间交流。

　　对于其他国家对中日关系的影响，58%的日本受访者希望“日本不选边站，努力为世界的合作发展作贡献”，显示出其对本国外交政策保持平衡中立的较高呼声。

　　此次调查由中国外文局和日本言论NPO共同实施。第十九届“北京-东京论坛”将于10月19日至20日在北京以线下对话为主的形式举办。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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