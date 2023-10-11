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国际民间人士参访延安 感悟红色精神

2023年10月11日08:14 | 来源：人民网-国际频道
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“增进民心相通”国际民间人士考察团参观梁家河村史馆。人民网记者 周雨摄
“增进民心相通”国际民间人士考察团参观梁家河村史馆。人民网记者 周雨摄

人民网延安10月10日电 （周雨、张荣、彭昱凯）10月9日，中国和平发展基金会邀请的国际民间人士代表团来到陕西省延安市梁家河参观了梁家河村史馆、知青旧居等地，通过现场讲解，深入了解红色精神背后的故事。

马丁·阿佐帕迪是马耳他玛格丽特中学“中国角”的教师，他曾多次到访中国，对中国的喜爱更是溢于言表。“马耳他是首批加入共建‘一带一路’倡议的国家之一，很荣幸我们也是这一倡议的参与者。‘一带一路’倡议将多种文化融汇在一起，让各国人民团结在一起，这恰恰是我们所需要的。我们不需要战争，我们需要分享彼此的文化，分享彼此的想法。”说完，他还唱起了中国传统歌曲《茉莉花》。

坦桑尼亚西米尤省省长纳万达表示此次参访弥足珍贵。“这次来延安参观，让我更加了解中国。中国是一个包容的国家，我们作为坦桑尼亚人也受益于此。”纳万达表示。

10月10日，代表团参观了延安革命纪念馆、杨家岭革命旧址等地。全球化智库研究员明竺在参观完杨家岭革命旧址后感慨万分，她告诉记者：“一代代中国共产党人的责任感和使命感，是新中国建立的基石。他们的无私奉献令人钦佩。”此外她还表示，这样生动的“历史课”既可以让年轻的一代更加深入地了解自己的国家，也可以帮助外国人更好地认识、理解中国。

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(责编：于洋、杨牧)

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