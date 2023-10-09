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中国援桑医疗队成功实施微创手术 给当地女性带去健康

2023年10月09日08:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡10月8日电 （记者邹松）中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队丁艳医生为解决一位当地妇女生育难题，于10月4日成功实施一例经脐单孔腹腔镜下子宫肌瘤剔除手术。手术体现出中国援桑医疗队的专业技术能力，为增进两国人民友谊做出新的贡献。

这名女性患者28岁，一年前经历了一次自然流产，当时发现子宫内有一个直径约为4公分的肌瘤，当时并未引起重视。5个月前再次发生自然流产，发现子宫肌瘤直径已增长至6公分，给患者的健康和生育带来巨大风险。得知具备先进微创技术的中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队已经到达奔巴岛后，她决定前来寻求帮助。

经过详细的妇科检查和阴超检查，丁艳医生发现该患者患有子宫内的单发肌瘤，位于子宫后壁肌层内，严重影响了宫腔形态，这是两次自然流产的主要原因，因此丁艳医生决定采用创口很小的经脐单孔腹腔镜下肌瘤剔除手术。

援助医疗点条件有限，丁艳医生和参与协助此次手术的队员们一起放弃国庆休息，积极投入到手术器械的准备、人员配备以及手术环境的保障工作中。手术当天，手术室又突遇停电，但丁艳医生和团队沉着应对，迅速启动备用电源，确保手术顺利进行。

术后患者迅速康复，第二天就能够正常排气和排尿，并能自由下床活动。经脐单孔腹腔镜手术相较于传统开腹手术，创伤更小，恢复更快。这位经历了手术的年轻女性，身上唯一的一个小手术切口完全隐蔽于脐孔处。

这次微创手术的成功不仅是一次医疗救治的成功案例，也体现出中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队队员排除万难、大爱无疆的中国医疗队精神。医疗队用精湛的医术和悉心的关怀再次为当地人民带去健康和希望，为推动构建人类卫生健康共同体贡献中国力量。

(责编：于洋、杨牧)

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