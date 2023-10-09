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三分钟速览巴以战事新情况——

2023年10月09日08:42 | 来源：新华社
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　　这是10月8日在以色列南部城镇奥法基姆拍摄的以军士兵。新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

　　以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突，规模和强度“前所未有”，令人震惊。8日，战事继续升级，已致双方超过1100人死亡、超过4000人受伤。请跟随新华社前方记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况——

　　双方伤亡超5600人

　　以色列公共广播公司等多家以色列媒体8日晚报道，巴以新一轮冲突已致700多名以色列人死亡。巴勒斯坦加沙地带卫生部门当晚发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成至少413人死亡、2300人受伤。以色列医疗部门当晚公布的统计数据显示，冲突已致超过2200名以色列人受伤。以色列政府新闻办公室当天在社交媒体上说，被挟持进入加沙地带的人质超过百名。

　　10月8日，在以色列南部城市斯代罗特，以军将哈马斯武装人员曾躲藏的警察局办公楼拆除。新华社/基尼图片社

　　征召数十万预备役军人

　　据以色列军方8日发表的多份声明，以军当天对加沙地带加紧空袭行动，击中隶属于巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的多个军事目标。同时，自加沙地带向以色列境内的火箭弹发射仍在继续，以色列多地响起防空警报。以色列国防军首席发言人丹尼尔·赫格里8日说，以军正在征召数十万预备役军人为“最终对加沙地带进行地面反击做好准备”，这是过去数十年来以色列规模最大的征召活动。

　　阿巴斯与阿拉伯国家领导人通话

　　巴勒斯坦通讯社8日报道，巴勒斯坦总统阿巴斯当天分别同埃及总统塞西、约旦国王阿卜杜拉二世和卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆等阿拉伯国家领导人通电话，商讨目前巴以紧张局势。美国媒体8日以埃及官员为消息源报道，以色列方面已经请求埃及斡旋释放被哈马斯劫持的以色列方面人质。哈马斯同日发表声明说，哈马斯政治局领导人哈尼亚当天与伊朗总统莱希通电话。哈尼亚表示，哈马斯的军事行动还远未结束。

　　10月8日，在加沙城，巴勒斯坦人查看以色列空袭后的建筑废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　地区多国紧急反应

　　针对巴以冲突局势，地区多国领导人8日紧急磋商。埃及总统府8日发表声明说，埃及总统塞西当天与约旦国王阿卜杜拉二世通电话，双方呼吁国际社会共同努力，防止巴以局势进一步恶化。两国领导人强调，当前首要任务是结束巴以暴力升级，敦促双方自我克制。约旦王宫8日发表声明说，国王阿卜杜拉二世当天还与伊拉克总理苏达尼通电话，强调加强阿拉伯国家间协调，以制止加沙及其周边地区局势恶化，并重申对巴勒斯坦人民实现其合法权利的支持。

　　10月8日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看被以色列空袭炸毁的建筑。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

　　确认“战争”

　　以色列政府新闻办公室8日下午发表声明说，7日晚以安全内阁确认当前局势为“战争局势”，并根据以色列基本法第40条采取了重大军事措施，即因来自加沙地带的火箭弹袭击，以色列方面被迫发动战争，战事于当地时间7日早间6时开始。

　　10月8日，以色列军用车辆在北部靠近黎巴嫩边境区域的道路上行驶。新华社发（阿亚尔·马戈林摄/基尼图片社）

　　真主党介入

　　巴以新一轮冲突8日还呈现地区外溢影响。黎巴嫩真主党当天说，其军事组织“黎巴嫩伊斯兰抵抗组织”向以色列占领的萨巴阿农场内以军阵地发射火箭弹和炮弹。以色列国防军同日说，以军炮兵正在攻击黎巴嫩境内炮弹来袭区域。联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）8日发表声明，敦促所有人保持克制，希望利用联黎部队建立的联络和协调机制，减少事态升级，防止安全局势迅速恶化。

　　-END-

　　综合新华社驻外记者报道

　　编辑：鲁豫 陈丹 闫珺岩 王丰丰 陈玉芬

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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