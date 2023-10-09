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巴以新一轮冲突死亡人数已超1100人

2023年10月09日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷/加沙10月8日电（记者王卓伦 柳伟建）以色列公共广播公司等多家以色列媒体8日晚报道，巴以新一轮冲突已致700多名以色列人死亡。巴勒斯坦加沙地带卫生部门当晚发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成至少413人死亡、2300人受伤。

　　以色列医疗部门当晚公布的统计数据显示，冲突已致超过2200名以色列人受伤。以色列政府新闻办公室当天在社交媒体上说，被挟持进入加沙地带的人质超过百名。

　　据以色列军方8日发表的多份声明，以军当天对加沙地带加紧空袭行动，击中隶属于巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的多个军事目标。同时，自加沙地带向以色列境内的火箭弹发射仍在继续，以色列多地响起防空警报。巴勒斯坦安全部门人士告诉新华社记者，以军战机当天轰炸加沙地带多处建筑，现场可以看到浓烟。

　　另据巴勒斯坦卫生部消息，以军当天还在约旦河西岸地区打死至少6名巴勒斯坦人。

　　巴勒斯坦通讯社8日报道，巴勒斯坦总统阿巴斯当天分别同埃及总统塞西、约旦国王阿卜杜拉二世和卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆等阿拉伯国家领导人通电话，商讨目前巴以紧张局势。

　　哈马斯同日发表声明说，哈马斯政治局领导人哈尼亚当天与伊朗总统莱希通电话。哈尼亚表示，哈马斯的军事行动还远未结束。

　　以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突，哈马斯当天对以色列发起军事行动，以军则对加沙地带展开多轮空袭。冲突目前仍在持续。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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