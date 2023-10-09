新华社阿富汗津达詹10月8日电 现场直击：“绝不会放弃一丝希望”——走进阿富汗西北部地震重灾区

新华社记者赵家淞 穆罕默德·阿里亚

从阿富汗首都喀布尔向西连夜驱车22小时，记者8日进入前一天发生的6.2级地震震中所在地赫拉特省。阿临时政府国家灾难管理和人道主义事务部发言人贾南·赛义克当天告诉记者，强震已致2053人死亡，另有超过9200人受伤。

沿途，记者看到印有世界卫生组织、阿富汗红新月会等标识的车辆陆续赶往灾区。因连年战乱，喀布尔至赫拉特的公路早已被炸得千疮百孔。

进入赫拉特省境内，随处可见垮塌的土坯房，当地大面积断水断电，通讯信号中断。由于基础设施遭严重损毁，救援力量进入灾区的速度受到限制。

阿临时政府相关部门和赫拉特省政府已紧急调派救援队伍为受灾居民提供物资援助。多个非政府组织也积极参与，并为灾民提供食物、饮用水和临时住所。

在赫拉特省首府赫拉特市一家医院外的街道上，村民侯赛尼正在接受输液治疗，腿上的血迹渗到绷带外。“地震发生的那一刻，伴随着轰隆巨响，我们村子的房屋接连倒塌。幸运的是我的家人在房屋外面，我也躲避及时，只是腿受了伤。”侯赛尼告诉记者。

随着伤亡人数持续上升，赫拉特市的医院已超负荷运转，医卫人员和床位均已不足，像侯赛尼一样的非重伤患者只能在街边的地毯或简陋床铺上接受治疗。

距地震发生已过去一天多，居住在赫拉特市区周边和省内其他区域的村民仍在等待救援，他们中有不少人加入了搜救队伍。

在受灾最严重的赫拉特省津达詹区，记者看到遍地的残垣断壁，妇女和儿童聚在空地躲避可能发生的余震。由于缺乏救援设备，男人们与救援人员只能一起徒手在废墟中挖掘，寻找幸存者或遇难者遗体。

赫拉特省灾难管理部门负责人穆萨·阿沙里8日对记者表示，津达詹区内已有13座村庄被完全摧毁。

村民哈立德说：“我的孩子还在废墟里，我绝对不会放弃一丝希望。”从赫拉特市前来支援的救援人员沙菲乌拉·艾哈迈德说：“我们时不时能听见求救声，救出幸存者的希望还是很大。”

夜幕降临，水、食物和药品等物资陆续运抵灾区，村民们打开应急灯，争分夺秒地开展搜救。

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