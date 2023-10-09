新华社拉萨10月8日电 题：向世界讲述真实的西藏——记外国媒体人士赴藏采访之行

新华社记者温馨、刘洲鹏

10月3日至8日，中国国际新闻交流中心组织22个国家近30名媒体人士赴西藏林芝和拉萨两地参观采访，深入了解当地生态环境保护、经济社会发展、民族区域自治、宗教信仰自由、民生保障等情况。

这些媒体人士来自巴基斯坦、尼泊尔、白俄罗斯、埃塞俄比亚、智利等国家的通讯社、电视台、报社、新闻网站等机构。在藏期间，他们一路采访报道，向世界讲述一个真实的西藏。

典型的藏式小院，院中青草悠悠，屋内雕梁画栋，各类具有民族特色的家具用品一应俱全，灶台上熬煮着热腾腾的酥油茶，茶几上整齐摆放着待客的糌粑等茶点……

在林芝米林市西嘎门巴村，格鲁吉亚“穆塔瓦里”媒体中心创始人兼总经理凯瑟琳·古卢阿在网站发布了这样一条视频，记录下当地一户村民家里的幸福生活场面。

西嘎门巴村是个搬迁村。由于生存环境恶劣，2003年6月，林芝市墨脱县甘登乡的40户140多人搬迁到此。如今，这里居住着83户300多人，人均可支配收入较20年前增长了70多倍。

各国媒体人士抓住一切时间同村民们互动交流。“你们家有几个孩子？怎么上学？”“搬迁之前的牲畜和财产怎么处理？”“你们现在从事什么工作？”……他们饶有兴致地提出各种问题，一一得到村民们的回答。

“我每天都会用本国语言发布3至4条视频报道，希望向格鲁吉亚人民传递更多关于西藏的信息。”古卢阿说。

在古卢阿发布的另一段视频中，记录了她在西嘎门巴村合作社体验藏纸制作的过程。

为了让村民安居乐业，西嘎门巴村成立了集藏纸生产、旅游参观体验为一体的专业合作社，通过创新生产藏纸印刷产品等方式，让村民在家门口实现稳定就业。

“我看过许多关于西藏的纪录片。眼见为实，在同西藏人民沟通交流、亲眼看到西藏经济社会发展的巨大成就、真正了解藏文化的传承保护后，我了解到当地人民对自己的生活有多么满意。希望通过我的报道，吸引更多人来亲自感受这个神奇的地方。”瓦努阿图国家广播电视公司广播制作主管玛丽-诺埃尔·瓦亚尼·卡尔塔克说。

离开林芝市区，沿318国道在山谷间蜿蜒穿行，随后到达一片开阔地带，便是林海云雾间的鲁朗国际旅游小镇。各国媒体人士在如诗如画的美景中一路拍摄记录，不断发出“美妙”“震撼”“令人惊奇”的由衷赞叹。

“这一切都太棒了。当从飞机上俯瞰西藏时，我看到了被白雪覆盖的山脉、绿树成荫的山丘和蜿蜒的河流。在鲁朗，白云像瀑布一样流过山巅，牦牛游走在碧绿的草地上。”东帝汶《帝汶邮报》主编奥古斯托说。

在尼泊尔《新报》记者曼纽·泰勒看来，西藏做到了人与自然和谐发展，这对环喜马拉雅国家来说是非常好的榜样。“我想了解中国的经验，然后通过报道传达给我们的政府，让他们关注。”

结束了林芝的采访行程，各国媒体人士乘坐“复兴号”动车前往拉萨。得知拉林铁路全线16次跨越雅鲁藏布江，攻克高原铁路多项难题，桥隧比约75%，大家不由得发出惊叹。

“穿越在苍茫的雪山与无尽的草原之间，伴着日出日落的轮回，见证着四季的更迭，讲述着人类与自然和谐共生的故事，是梦想与现实交汇的桥梁，也是历史与未来相连的纽带。”乘车抵达拉萨后，马来西亚《星洲日报》高级记者陈孝仁用中文通过社交媒体发布了这样一段话。

“西藏的发展程度超乎我的想象，这里的人们过着非常现代的生活。”巴基斯坦城市新闻网高级记者阿里·阿巴斯说，巴基斯坦地理环境同西藏相似，他要通过报道向巴基斯坦传递中国以人民为中心的理念。

在拉萨期间，各国媒体人士分别前往布达拉宫、大昭寺、色拉寺等参观采访，了解西藏文化的保护和藏传佛教的新发展。

参访过程中，西藏社会主义学院副院长罗旦和西藏大学教授久毛措从不同的角度向各国媒体人士生动介绍了西藏宗教事业的历史和现状。

“我到过中国的很多地方，无论是在西藏、新疆，还是在中国其他地方，我都看到宗教自由得到了很好的保护。一些西方媒体出于意识形态偏见编造了许多涉藏、涉疆谎言，我要用我的报道告诉世界，他们的谎言在事实面前完全站不住脚。”阿里·阿巴斯说。

外国媒体人士还赴拉萨北京实验中学参观。他们对西藏实行15年免费教育表示充分肯定，认为西藏地域广袤，学校向学生提供住校服务，是保障各族儿童平等享受高质量教育权利的有益举措。

“中国在切实保护教育权方面为各国树立了榜样。中国政府和人民之间有着紧密的联系，这是因为政府一直在为人民的福祉而努力奋斗。”来自吉尔吉斯斯坦《言论报》的乌玛特库尔·布拉尔基耶娃说。

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