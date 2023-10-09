新华社加沙/耶路撒冷10月8日电 以色列军队8日继续同渗透自加沙地带的巴勒斯坦武装人员交火，空袭加沙地带巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）目标。

前一天，哈马斯发起规模空前的偷袭，以色列猝不及防，损失惨重，继而猛烈报复，誓言让哈马斯付出沉重代价。

请看新华社记者从前方发回的报道——

双方伤亡惨重

据以色列医疗部门8日上午统计数据，巴以新一轮冲突已致300多名以色列人死亡、1800多人受伤，数十名以色列人被挟持进入加沙地带。巴勒斯坦加沙地带卫生部门当天发表声明说，以军对加沙地带的袭击已造成313人死亡、1990人受伤。

据以军8日发表的声明，当天仍有火箭弹继续自加沙地带射向以境内，以色列多地响起防空警报。以军当天公布了本轮冲突爆发以来丧生的26名以色列士兵的姓名。

哈马斯7日早晨7时左右开始密集向以色列发射火箭弹，称至少发射了5000枚。以色列随后空袭加沙地带。

约数百名哈马斯武装人员7日炸破以色列修筑的隔离墙，乘坐摩托车、皮卡车、快艇、动力滑翔伞，从陆海空潜入以色列南部多达22个城镇或集体农庄发动袭击。以色列国防军人员和装备损失严重。主力部队纳哈尔步兵旅旅长乔纳森·斯坦伯格在交火中阵亡。巴方声称俘获数十名以军士兵。

以色列总理内塔尼亚胡对哈马斯的行动表示“震惊”。他7日宣布，以色列进入“战争状态”。

10月7日，巴勒斯坦民众在加沙城查看以色列空袭后毁坏的民宅。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以军发言人说，以军8日早上夺回斯代罗特镇遭巴方武装人员占据的一处警察局，在另外两个镇“解决”巴方枪手挟持人质事件。

冲突不同以往

谈起7日爆发的冲突，以色列人纷纷用“前所未有”来形容。以色列居民科亨在耶路撒冷市中心告诉记者，这是几十年来从未遇到的情况。

分析人士指出，本轮冲突不同以往。首先，哈马斯突然“动手”，7日早晨率先向以色列中部和南部密集发射火箭弹，特拉维夫、阿什凯隆等城市响起防空警报。

其次，在鲜遭巴勒斯坦火箭弹袭击的耶路撒冷，记者7日清楚听到多次防空警报声，看到火箭弹爆炸后的缕缕黑烟。以色列“铁穹”防御系统拦截火箭弹发出的巨响接二连三。

再次，哈马斯向以色列发动空中和陆地双重打击，不仅发射数千枚火箭弹，巴勒斯坦武装人员还越境进入以色列。以军称，以色列南部多个犹太人定居点被巴勒斯坦武装人员控制，以军正在与他们进行巷战。

另外，据以色列媒体报道，以色列遭哈马斯重创源自“重大的情报失败”。以色列驻法国大使拉斐尔·莫拉夫7日接受法国欧洲第一电台采访时承认，面对哈马斯这次偷袭，“我们没有充分准备好，甚至可以说几乎没有防备”。

这是10月7日在以色列特拉维夫拍摄的一辆遭火箭弹破坏的车辆。新华社发（吉德翁·马科维奇摄/基尼图片社）

哈马斯偷袭以色列前一天，是1973年第四次中东战争爆发50周年。那场战争又称“十月战争”，正值犹太节日赎罪日，以色列被叙利亚和埃及联军打了个措手不及。

前景扑朔迷离

以色列一向把哈马斯视为宿敌。不过，2021年5月在加沙地带一场持续10天的冲突中重创哈马斯后，以色列采取“胡萝卜加大棒”政策以期维持加沙地带稳定——适度放宽对加沙地带巴勒斯坦人到以境内或约旦河西岸巴勒斯坦被占领土打工的限制，同时维持对加沙地带高压封锁，不时发起空袭。

分析人士指出，犹太人近期在阿克萨清真寺的挑衅行动以及在约旦河西岸地区杀害巴勒斯坦人导致了哈马斯的报复行动。

此次军事行动是哈马斯自2021年5月以来再次同以色列发生大规模冲突。2022年8月和2023年5月，以色列曾与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）发生大规模冲突，但均在短期内结束。

这是10月7日在加沙城拍摄的以色列军队空袭地面建筑造成的浓烟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

分析人士指出，由于哈马斯军事力量明显强于杰哈德，且这次是“有备而来”，预计冲突不会在短期内结束。

以总理内塔尼亚胡7日晚在安全内阁会议上说，“我们正在开始一场漫长而艰难的战争”。安全内阁会议表示，以色列的目标是摧毁哈马斯和杰哈德的军事和治理能力，会议决定停止对加沙地带的电力、燃料和货物供应。

8日早晨，黎巴嫩真主党向以色列占领的萨巴阿农场内以军阵地发射火箭弹和炮弹，以色列空袭予以回击，令局势更加复杂。(记者：柳伟建、王卓伦、吕迎旭、张天朗、胡若愚、刘宗亚、谢昊；剪辑：王玉珏；编辑：陈丹、郑昊宁、鲁豫、淡然）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)