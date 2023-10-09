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巴以新一轮冲突已致近千人死亡 国际社会呼吁双方克制

2023年10月09日00:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月8日电 综合新华社驻外记者报道：8日，以色列同巴勒斯坦加沙地带武装组织爆发的激烈冲突仍在继续，已致双方近千人死亡、超过4000人受伤。国际社会呼吁有关各方保持克制，立即停火，保护平民，防止局势进一步恶化。

　　多家以色列媒体8日下午报道，冲突已致600多名以色列人死亡。据以色列医疗部门当日下午统计数据，受伤的以色列人已超过2000名。巴勒斯坦加沙地带卫生部门8日发表声明说，以军袭击加沙地带已造成370人死亡、2200人受伤。

　　针对巴以冲突局势，地区多国领导人8日紧急磋商。埃及总统府8日发表声明说，埃及总统塞西当天与约旦国王阿卜杜拉二世通电话，双方呼吁国际社会共同努力，防止巴以局势进一步恶化。两国领导人强调，当前首要任务是结束巴以暴力升级，敦促双方自我克制。

　　约旦王宫8日发表声明说，国王阿卜杜拉二世当天还与伊拉克总理苏达尼通电话，强调加强阿拉伯国家间协调，以制止加沙及其周边地区局势恶化，并重申对巴勒斯坦人民实现其合法权利的支持。

　　联合国秘书长古特雷斯7日发表声明，敦促通过外交努力避免冲突扩大。古特雷斯强调，暴力不能解决巴以冲突，只有落实“两国方案”、恢复和谈才能实现持久和平。

　　巴勒斯坦总统阿巴斯7日与美国国务卿布林肯通电话，强调巴以局势升级原因在于国际社会未能迫使以色列遵守国际法，导致政治解决巴以冲突前景不明。布林肯表示，美国正与有关各方合作防止事态升级，并强调各方保持联系的重要性。

　　美国总统拜登同一天发表声明说，他已同以色列总理内塔尼亚胡通电话，谴责巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对以发动袭击，称美国准备为以色列政府和人民提供适当支持，美国政府对以安全的支持“坚如磐石”“毫不动摇”。

　　阿巴斯7日还与法国总统马克龙通电话，马克龙重申法国支持“两国方案”，并表示将努力阻止局势升级。同日，马克龙在社交媒体发文说，他已与以色列总统赫尔佐格和总理内塔尼亚胡通话，谴责针对以色列及其军民的袭击，支持维护以方安全及以方自我防卫的权利。

　　阿拉伯国家联盟秘书长盖特7日发表声明，谴责以色列对巴勒斯坦的暴力政策。盖特说：“以色列继续实施暴力和极端主义政策是一颗定时炸弹，剥夺了该地区在可预见未来实现稳定的任何重要机会。”

　　埃及总统府发表声明说，总统塞西7日就巴以局势与马克龙举行电话会谈，双方对局势表示“深切关注”，强调有必要加强国际和地区努力，制止冲突升级。埃及外交部同日发表声明，呼吁双方保持最大限度克制，呼吁国际社会参与到支持恢复和平进程的努力中，同时敦促以色列停止对巴勒斯坦人民的攻击和挑衅。

　　约旦国王阿卜杜拉二世7日与拜登通话，敦促国际社会加大努力，防止局势升级，并保护该地区免遭新一轮暴力冲突。他还强调应在“两国方案”基础上寻找和平的政治前景，这是实现全面和平的唯一途径。

　　利比亚民族团结政府总理德拜巴7日发表声明，呼吁国际社会共同帮助结束以色列对加沙地带的“侵犯”。科威特外交部同日发表声明，对巴以局势升级表示担忧，呼吁有关各方停止暴力、保护平民。

　　摩洛哥外交、非洲合作与海外侨民部发表声明，呼吁阿拉伯国家联盟外长理事会召开紧急会议，就当前巴以局势恶化进行磋商和协调。声明呼吁巴以立即停止一切暴力行为，同时避免一切可能破坏地区和平的升级行动。

　　阿尔及利亚外交部发表声明说，阿尔及利亚高度关注以色列对加沙地带发动的野蛮袭击，强烈谴责以色列违背最基本人道主义原则和国际法的政策和做法，要求国际社会立即干预，以保护巴勒斯坦人民。

　　巴以新一轮冲突8日还呈现地区外溢影响。黎巴嫩真主党当天说，其军事组织“黎巴嫩伊斯兰抵抗组织”向以色列占领的萨巴阿农场内以军阵地发射火箭弹和炮弹。以色列国防军同日说，以军炮兵正在攻击黎巴嫩境内炮弹来袭区域。

　　联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）8日发表声明，敦促所有人保持克制，希望利用联黎部队建立的联络和协调机制，减少事态升级，防止安全局势迅速恶化。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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