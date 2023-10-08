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共话中国经济新机遇丨综述：中国“双节”假期出境游升温利惠世界旅游业

2023年10月08日21:34 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月8日电 综述：中国“双节”假期出境游升温利惠世界旅游业

　　新华社记者

　　今年中秋国庆假期，中国出境游持续升温。不少海外人士指出，国际旅游市场迎来更多中国游客回归，中国“双节”假期出境游升温利惠世界旅游业。

　　自今年2月出境团队游重启以来，中国出境游市场逐步恢复，“双节”假期有更多人考虑出境游。京东从事出境度假相关业务的工作人员雍佳对新华社记者说，自8月下旬起，“出境游”“国庆旅行”等关键词在京东旅行平台上的搜索量快速增长，出境游产品咨询量和预订量也同时上涨。

　　为迎接今年中国“双节”假期首个中国旅游团，澳大利亚旅游局9月底在机场举办欢迎仪式。旅游局局长暨行政总裁韩斐励将澳大利亚旅游大使袋鼠“茹比”毛绒玩具送到每一位团员手中。韩斐励说，今年7月，澳大利亚接待来自中国大陆的短期旅客超过7.9万人次，赴澳中国游客人数正稳定增长。

　　新西兰同样迎来中国游客增长。从奥克兰市中心的著名电影道具和特效制作机构维塔工作室，到南岛瓦纳卡的水中树，各景点都不乏中国游客身影。新西兰福克斯冰川向导公司首席执行官罗布·朱厄尔说，“双节”假期，中国游客超过公司接待量的六成。

　　“中国游客数量增长很快。”斯里兰卡旅游发展局主席费尔南多说，今年7月中国是斯里兰卡旅游第三大客源国，到9月中国已成为第二大客源国。

　　卡塔尔旅游局负责国际市场的副总裁菲利普·迪金森表示，今年以来，卡塔尔共接待中国游客3.65万人次。为吸引中国游客，卡塔尔旅游局在官方网站上推出专属旅游套餐和优惠，还通过一系列活动向中国游客推广卡塔尔。

　　欧洲旅游业也感受到中国出境游升温。意大利国家旅游局驻华首席代表克里斯蒂亚诺·瓦罗蒂告诉记者，赴意中国游客数量正逐步回升，今年以来越来越多中国游客在罗马、佛罗伦萨、威尼斯感受意式风情和人文历史，在米兰享受购物便利。

　　英国旅游局负责人帕特里西娅·耶茨表示，来自中国的航班预订量已显著恢复，今年晚些时候，英国旅游局计划带领英国旅游业人士前往中国，寻求更多合作机会。

　　法国《巴黎人报》刊文说：“法国旅游业翘首以盼的中国游客开始回来了。”法国凡尔赛宫博物馆负责人卡特琳·佩加尔告诉记者：“中国游客对我们来说非常重要。我们研究了在凡尔赛宫配备中文接待人员的可能性，有望让中国游客享受中文服务。”

　　海外人士注意到，当前中国游客出境游呈现出一些新特点，比如游客更年轻化、更青睐深度游和自由行。“我们预测，中国游客今后会对户外游、探险游、酒庄游更感兴趣。”新西兰旅游集团真实新西兰公司负责人保罗·诺里斯说。

　　瓦罗蒂也谈到，现在年轻一代中国游客更喜欢选择一个国家深度游，渴望深入感受当地文化并重视个性化体验。

　　伴随中秋国庆假期出境游升温，越来越多国人走出国门，加强了中国与目的地国家和地区的经济文化交流，也助力当地经济发展和全球旅游市场回暖。

　　印尼巴厘岛旅游行业协会负责人阿德尼亚纳说，前往巴厘岛度假的中国游客数量近期有所增加，对巴厘岛经济发展的带动作用非常明显。

　　“假日期间中国游客出境旅游，为世界旅游业复苏作出贡献，”上埃及文化旅游营销委员会主席穆罕默德·奥斯曼说，“中国游客对了解埃及文明有极大热情，他们的到来有助于重振埃及旅游业。”

　　古巴最大旅行社哈瓦那旅行社总裁萨拉萨尔说，古巴正积极寻求恢复旅游业，并把开拓中国市场作为实现这一目标的关键。“我们期待在即将于11月开始的古巴旅游旺季及接下来的2024年看到更多中国游客到来，为此我们正在付出努力。”

　　联合国世界旅游组织市场信息与竞争力主管桑德拉·卡尔旺说，中国出入境旅游市场的恢复，对亚洲乃至全球旅游业复苏有重要意义，“眼下很多人都在热切期待更多中国游客到来”。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：俞懋峰）

(责编：崔译戈、杨牧)

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