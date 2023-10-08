新华社北京10月8日电 以色列军队8日继续同进入以境内的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员交火，并空袭加沙地带哈马斯目标。前一天，哈马斯发起规模空前的偷袭，以色列猝不及防，损失惨重，继而猛烈报复，誓言让哈马斯付出沉重代价。

截至8日，新一轮巴以冲突已经造成双方共计600多人死亡、超过3000人受伤。这次偷袭让以色列引以为傲的情报系统颜面扫地，却并非无迹可寻。

10月7日，在以色列南部城市阿什凯隆，伤者被直升机转运接受治疗。新华社发

冲突频发

以色列一向把哈马斯视为宿敌。不过，2021年5月在加沙地带一场持续10天的冲突中重创哈马斯后，以色列采取“胡萝卜加大棒”政策以期维持加沙地带稳定——适度放宽对加沙地带巴勒斯坦人到以境内或约旦河西岸巴勒斯坦被占领土打工的限制，同时维持对加沙地带高压封锁，不时发起空袭。

哈马斯2007年6月通过武力从巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）手中夺取加沙地带控制权后，以色列封锁加沙地带，把那里变成“世界最大的露天监狱”。

过去18个月，加沙地带局势相对平静。今年5月，以军空袭加沙地带，炸死巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）3名高级别成员，以报复杰哈德火箭弹袭击。按照路透社的说法，杰哈德近期同以色列冲突时，哈马斯大多作壁上观。

约旦河西岸则频频发生暴力冲突。本雅明·内塔尼亚胡去年12月再度出任总理后，以色列政府在巴以问题上更趋强硬，在约旦河西岸强化突袭搜捕甚至发起军事行动，地区紧张局势加剧。尤其是，今年7月，以色列国防军对杰宁地区发起大规模空中和地面打击。这是近20年来以军在约旦河西岸发动的最大规模军事行动，导致巴方10余人死亡、约140人受伤。

据法新社援引以色列和巴勒斯坦官员说法报道，从今年年初到新一轮巴以冲突爆发前，巴以冲突已经导致大约250名巴勒斯坦人、30多名以色列人死亡。

情报失败

哈马斯偷袭以色列前一天，是1973年第四次中东战争爆发50周年。这场战争又称“十月战争”，正值犹太节日赎罪日，以色列被叙利亚和埃及联军打了个措手不及。

“现在的情况与那时非常相似，”原以色列国家安全委员会主席吉奥拉·埃兰德告诉路透社记者，“正如我们所见，这是一次协调非常良好的进攻，完全出乎以色列意料。”

估计有数百名哈马斯武装人员7日炸破以色列修筑的隔离墙，乘坐摩托车、皮卡车、快艇、动力滑翔伞，从陆海空潜入以色列南部多达22个城镇或集体农庄发动袭击。以色列国防军人员和装备损失甚多。主力部队纳哈尔步兵旅旅长乔纳森·斯坦伯格在交火中阵亡。巴方称俘获数十名以军士兵。

这是10月7日在以色列特拉维夫拍摄的遭火箭弹破坏的车辆。新华社发

以军发言人说，以军8日早上夺回斯代罗特镇遭巴方武装人员占据的一座警察局，在另外两个镇“解决”巴方枪手挟持人质事件。

以色列驻法国大使拉斐尔·莫拉夫7日接受法国欧洲第一电台采访时承认，面对哈马斯这次偷袭，“我们没有充分准备好，甚至可以说几乎没有防备”。他认为这是以色列情报机构的失败，“因为通常我们本该有所防备”。

“这是一次情报失败，不可能不是这样。”现供职于美国智库大西洋理事会的原美国政府高级情报官员乔纳森·帕尼科夫认为，以色列原以为对付加沙地带的多重手段奏效，但事与愿违。

内忧外患

路透社报道，对以色列人而言，同胞横尸街头，军民遭哈马斯武装人员擒获并押回加沙甚至游街示众，这些场景会带来深深震撼。一天之内，超过250名以色列人丧生、1500多人受伤，这种单日损失对以色列而言前所未有。

按照美联社的说法，哈马斯这次偷袭对内塔尼亚胡政府构成重大挑战。1973年“十月战争”初期，以色列遭受巨大损失，尽管后来扭转战局，但时任总理果尔达·梅厄承受巨大压力和责难，次年黯然辞职。这场战争也促成内塔尼亚胡所属右翼政党利库德集团诞生。

本轮巴以冲突正值以色列内部混乱之时。内塔尼亚胡寻求司法改革削弱最高法院权力，而自身因牵涉腐败而吃官司，在国内引发以色列历史上最大规模反政府示威。

10月7日，在以色列南部城市阿什克隆，以色列警察展开行动。新华社发

美联社报道，示威者指认内塔尼亚胡试图攫取权力，令以色列社会发生分裂，并且在以色列军队内部引发骚动。为抗议政府强推司法改革，数以百计预备役人员威胁拒绝征召，一些中下层军官也参与抗议。这让人怀疑面对多条战线的以军能否保持凝聚力、战备状态和威慑力。

值得注意的是，就在以色列应对哈马斯自南面制造的威胁之际，在北面，黎巴嫩真主党武装8日宣布对以色列占领的萨巴阿农场三处以军阵地实施了火箭弹和迫击炮打击，以展现对“巴勒斯坦抵抗事业”的支持。

美联社说，内塔尼亚胡政府支持者原本期待内塔尼亚胡及其强硬派阁僚能对巴勒斯坦立场更强硬、回击更严厉。然而，随着舆论抨击内塔尼亚胡应为这次情报失败负责，再加上以方死伤人数增加，内塔尼亚胡面临对政府和国家失去控制的风险。（胡若愚）

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