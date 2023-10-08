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巴以爆发新冲突　多家航司取消飞往以色列航班

2023年10月08日21:31 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月8日电 巴勒斯坦和以色列新一轮武装冲突爆发后，各航空运营商7日起“火速”取消飞往以色列的航班。

　　美国有线电视新闻网(CNN)报道，截至7日下午，经停以色列国际航空枢纽本-古里安机场的航班大约16%被取消，23%遭延期。本-古里安机场地处以色列最大城市特拉维夫附近。

　　一些原定飞赴以色列的航班则绕道转向其他机场。CNN报道，美国联合航空公司954航班6日晚离开美国旧金山国际机场，在航程过半后转向格陵兰岛上空，随后将返航旧金山。

　　美联航在声明中说：“客户和机组人员的安全是我们的第一要务。我们正密切关注局势，按要求调整航班飞行表。”

　　CNN报道，美国达美航空公司和美国航空公司已取消原定7日和8日从纽约约翰·肯尼迪国际机场飞往以色列的航班。

　　德国汉莎航空公司7日宣布，将大幅取消飞往特拉维夫的航班。汉莎航空在声明中说：“鉴于以色列当前安全局势，汉莎航空7日削减往返特拉维夫的航班。”

　　另据以色列瓦拉新闻网站7日报道，瑞士航空公司、奥地利航空公司和土耳其航空公司也纷纷取消往返以色列的航班。

　　巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）7日宣布对以色列发动军事行动，不仅发射数千枚火箭弹，其武装人员还潜入以色列境内与以军发生冲突。以军则对加沙地带展开多轮空袭。根据巴以双方卫生部门的统计，新一轮冲突已造成双方共计逾600人死亡、3000多人受伤。（卜晓明）

(责编：崔译戈、杨牧)

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