新华社耶路撒冷10月8日电 （国际观察）巴以大规模冲突将走向何方

新华社记者吕迎旭 张天朗

以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当天在犹太假日期间对以色列发起军事行动。截至8日，此轮冲突已造成双方600多人死亡，3000多人受伤，数十名以色列军官和士兵被俘。

分析人士指出，哈马斯的行动目标是提升自身在巴民众心中政治形象，吸引国际社会对巴以问题的关注。而以色列此次遭到突袭，预计将加大对加沙武装人员的打击力度，未来局势如何发展尚不明朗。

“前所未有”的突袭

谈起7日爆发的冲突，以色列人纷纷用“前所未有”来形容。以色列民众科亨在耶路撒冷市中心告诉记者，这是几十年来从来没有遇到的情况。以总理内塔尼亚胡表示，哈马斯的行动令他“感到震惊”。

分析人士指出，这轮冲突与过去相比，主要有三点不同：

首先，哈马斯先发制人。7日早上，哈马斯率先向以色列中部和南部密集发射火箭弹，特拉维夫、阿什凯隆等城市响起防空警报。

其次，过去耶路撒冷很少遭到巴勒斯坦火箭弹袭击，但7日耶路撒冷多次响起防空警报声，以色列“铁穹”防御系统拦截火箭弹发出的巨响接二连三。

再者，哈马斯向以色列发动空中和陆地双重打击。以往，加沙武装组织打击以色列的主要方式是向其发射火箭弹，而此次巴勒斯坦武装人员越境进入以色列境内。以军表示，以色列南部多个犹太人定居点被巴勒斯坦武装人员控制，以军正在与他们进行巷战。

哈马斯此次的军事行动不仅造成以方大量人员伤亡，以军官和士兵也在军事行动中被俘。以色列《晚报》7日刊文说，以色列遭哈马斯重创源自“重大的情报失败”。

行动背后的考量

以色列分析人士认为，哈马斯精心策划了这次军事行动。以色列国家安全研究所高级研究员约埃尔·古赞斯基告诉新华社记者，哈马斯准备军事行动“估计耗时几个月”。巴勒斯坦政治分析人士达吉尼也认为，哈马斯为此次行动做了充分准备，而以色列没有做好准备，因此以方伤亡严重。

分析指出，哈马斯此时对以色列进行打击有多重考虑。首先，与约旦河西岸形势有关。近期以军多次进入杰宁和纳布卢斯，与巴勒斯坦武装人员发生冲突，造成人员伤亡。对以色列进行报复、提升在巴民众心目中的形象是哈马斯的一个目标。

其次，自9月中旬以来，以色列迎来犹太新年、赎罪日、住棚节等多个节日，7日是长假的最后一天。以色列贝京-萨达特战略研究中心高级研究员埃亚勒·平科告诉新华社记者，假日即将结束是以色列戒备容易松懈的时候，所以哈马斯选择这一时机发起行动。

平科指出，6日恰逢“赎罪日战争”爆发50周年，多家阿拉伯和以色列媒体对此进行大篇幅回顾，哈马斯选择7日发动军事行动具有“象征性意义”。

美国《外交政策》网站文章指出，50年前，埃及和叙利亚在犹太节日赎罪日对以色列发起突袭，取得战争初期的胜利。哈马斯试图在50年后证明它可以做同样的事情，从而提升在阿拉伯世界的地位。

难以预料的局势

内塔尼亚胡7日宣布，以色列处于“战争状态”，并指示动员预备役部队进行还击。截至发稿时，本轮冲突尚在持续。

分析认为，遭到突袭后，以色列预计加大对加沙武装人员的打击力度，落实内塔尼亚胡所说的“敌人将付出前所未有的代价”。但以色列军事分析家阿维·贝纳亚胡表示，与以往不同，这次冲突中有以色列人员被俘，预计以方反击措施将受到掣肘。

分析人士指出，局势发展可能还会受到以色列境内阿拉伯人反应的影响。以色列10月7日宣布全国进入紧急状态，防止境内阿拉伯人加入冲突。阿拉伯人约占以色列总人口的21%。2021年5月，为声援加沙武装组织与以色列的冲突，以境内阿拉伯人与以警察发生暴力冲突。

此外，黎巴嫩真主党8日发表声明说，其军事组织向以色列占领的萨巴阿农场内以军阵地发射火箭弹和炮弹。以军同日发表声明说，以军炮兵正在攻击黎巴嫩境内炮弹来袭区域。双方此举使该地区局势更加复杂。

巴勒斯坦比尔扎伊特大学教授加桑·哈提卜说，此次冲突带来的影响是全方位的，包括政治、安全和战略等层面。目前尚难判断冲突将持续多久，结局也很难预测。（参与记者：柳伟建、刘品然）

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