人民网阿斯塔纳10月7日电 （记者李强）10月5日，亚洲相互协作与信任措施会议（以下简称“亚信”）秘书处于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举办成立31周年招待会。哈萨克斯坦议会议员、总统府和政府高级官员、哈萨克斯坦外交部官员、各国驻阿斯塔纳外交使团代表、学术界和企业界人士广泛出席此次活动。期间，哈萨克斯坦副外长巴卡耶夫向来自中国的亚信副秘书长迟方授予总统颁发的国家奖章。

亚信秘书长凯拉特·萨雷拜向所有与会者表示祝贺，并回顾了去年取得的重大成就。萨雷拜表示，很高兴亚信内部已就亚信转型路线图达成一致，该路线图涵盖了将亚信提升到新合作水平的八个重点方面。萨雷拜赞赏成员国对亚信进程的积极参与，特别是在经济、环境以及新威胁挑战方面。萨雷拜还感谢了中国使馆慷慨协助秘书处举办此次招待会。

哈萨克斯坦外交部副部长巴哈耶夫向亚信会议表示祝贺。巴哈耶夫在欢迎辞中强调，相信所有亚信成员国将基于政治意愿，通过促进合作而不是竞争，使21世纪成为亚洲的新纪元。

巴哈耶夫以此次重要活动为契机，代表哈萨克斯坦总统向来自中国的职业外交官、亚信副秘书长迟方女士授予“沙帕加特”勋章，感谢其在三年任期内取得的成就以及为推动亚信进程所做贡献。

巴勒斯坦大使、驻哈使团长蒙塔塞尔·阿布·扎伊德对亚信秘书处一年来取得的成绩表示祝贺，感谢迟方女士担任亚信副秘书长期间作出的杰出贡献并代表驻哈外交使团向其赠礼。

迟方在获奖致辞中向哈萨克斯坦总统托卡耶夫及及亚信会议同仁表达感激之情，感谢亚信各成员国、观察员国及伙伴国的积极参与支持，并感谢中方在亚信进程中提供的大力支持。

1992年10月，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在第47届联合国代表大会上首次提出了关于建立一个全亚洲范围的地区性安全合作组织的倡议，推动在亚洲地区建立安全保障机制，促进区域性经济发展与社会繁荣，并建议将这个地区性安全合作组织定名为“亚洲相互协作与信任措施会议”。

(责编：崔译戈、杨牧)