新华社瑞士伯尔尼10月7日电 通讯：在瑞士伯尔尼“遇见中国”

新华社记者陈斌杰

武术、汉服、书法、茶艺、围棋、古筝、琵琶、饺子、春卷……7日下午，在位于瑞士首都伯尔尼老城的联邦广场上，中国元素令人目不暇接。上千名瑞士民众及旅瑞华侨华人汇聚于此，赴一场“遇见中国”盛会。

“遇见中国”文化节是疫情以来首次由中国驻瑞士大使馆和旅瑞留学生及华侨华人共同组织的大型中华文化展示活动，向瑞士民众集中呈现武术、舞蹈、音乐、书法、美食、服饰和其他中国传统文化。

伴随着热闹的锣鼓，“遇见中国”活动在舞狮表演中开幕。来自伯尔尼中国武术学院的学员们表演了太极拳、太极剑、八极拳、翻子拳、南拳、南刀等传统武术套路，学员们的一招一式既充满力道，又飘逸洒脱，吸引许多民众驻足观看。

伯尔尼中国武术学院院长吴咏梅接受新华社记者采访时说，本次参与表演的学员有20多人，其中年龄最小的仅7岁，他们当中大部分修习武术数年，已有一定功底。吴咏梅说，希望通过表演吸引当地人了解中国武术和中国文化，“武术不光是格斗，而是一种精气神的体现。”

作为当天活动的一部分，瑞士演奏家瓦尔蒂·西格里斯特在广场上吹响了长达14米的阿尔卑斯山号。西格里斯特演奏了包括《雪绒花》在内的多首曲子，雄浑的阿尔卑斯山号和他幽默诙谐的表演风格使现场氛围越发活跃。

西格里斯特的经纪人克洛德·胡布舍尔对新华社记者说，阿尔卑斯山号是瑞士最古老的乐器之一，能够参与中国文化节的演出，是增进两国民众文化交流的“极佳方式”。

瑞士洛桑中文学校的学生家长陈雪是当天活动的众多组织者之一。她对新华社记者说，此次活动对于在海外推广中国文化、增强海外华人的文化自信具有积极意义。“作为学生家长，我们希望通过参与此类活动，让我们下一代更好地传承中国文化。”

除了武术表演、民乐演奏、汉服秀等展示活动外，广场中设置的中医问诊、脸谱绘制、春联书写、中国美食、茶艺、围棋、剪纸等数十个展台也吸引了许多当地民众徜徉其间。

来自瑞士城市沙夫豪森的凯文·里德曼告诉记者，他非常喜欢本次文化节，这是他第一次参加类似活动。里德曼尝了春卷，喝了珍珠奶茶，还准备体验汉服、书法等其他项目。

来自瑞士卢塞恩的莉娜·德梅尔在展台上的一个模具表面绘制了京剧脸谱。她兴奋地告诉记者，自己今天专程来到伯尔尼了解中国文化，现场门类繁多的中国文化让她大开眼界。

中国驻瑞士大使王世廷表示，国之交在于民相亲，中瑞文化交流是两国友好关系的重要组成部分，相信此次文化活动能够加深瑞士民众对中国文化的感受和喜爱，进而推动两国文化交流取得新的成果。

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