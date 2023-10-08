新华社贝鲁特10月8日电（记者刘宗亚 谢昊）黎巴嫩真主党8日发表声明说，其军事组织向以色列占领的萨巴阿农场内以军阵地发射火箭弹和炮弹。以色列国防军同日发表声明说，以军炮兵正在攻击黎巴嫩境内炮弹来袭区域。

黎真主党在声明中说，其军事组织“黎巴嫩伊斯兰抵抗组织”向上述位置三处以色列阵地发射了火箭弹和炮弹，这是为了声援巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和巴人民。

另据以色列国防军证实，其炮兵正在攻击黎境内发射迫击炮弹的地区，同时出动无人机袭击了黎以边境地区一处黎真主党哨所。声明说，以军将继续“在一切区域和任何必要时间”开展行动，以确保以色列平民安全。

黎国家通讯社当天也报道说，以军对黎南部一些地区进行了炮击，目前尚未造成人员伤亡。

哈马斯7日宣布对以色列发动军事行动，发射数千枚火箭弹，其武装人员进入以境内与以军发生冲突。作为回应，以军对加沙地带展开多轮空袭。截至7日晚，本轮冲突已造成巴以双方超过400人丧生，另有3000多人受伤。

萨巴阿农场位于黎巴嫩、以色列和叙利亚交界地区，三国均称对该农场拥有主权。以色列2000年从黎南部撤军，至今依然控制着萨巴阿农场。（参与记者：王卓伦）

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