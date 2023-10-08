人民网罗马10月8日电 （记者谢亚宏）雅典消息：希腊第九届“国际供应链与物流博览会”近日在雅典大都会博览中心举行，除希腊本国参展商外，本次展会共吸引了来自中国、德国、意大利、西班牙等8个国家的300家参展商。参展企业来自供应链、物流、物料搬运、货运和商用车辆等领域，展区面积超过2.2万平方米。

中远海运比雷埃夫斯港口有限公司（PPA）参展并展示和推介比港和希腊港口业企业形象和服务能力。中远比港集装箱码头有限公司、中远海运集运希腊公司、中欧陆海快线公司联合参展。

PPA 展位特设智能导览机器人，在引导观众参观展区的同时机器人会准确地介绍比港优质的服务能力和资源优势，在导览结束后它还可以为观众跳舞，活跃展会气氛，吸引了众多观众互动、拍照留念。

希腊发展部秘书长罗伊祖及交通部秘书长克西法拉斯一行来到PPA展位参观并积极评价中远海运集团对比港的高质量经营成果和对当地经济社会的贡献。近年来，PPA 持续科技赋能打造智慧港口，推动绿色低碳数字化港口建设发展。在今年9月希腊基建交通领域盛会“基础设施与交通大会（ITC 2023）”上，比港还以杰出的业绩及出色的经营成就，荣获唯一的希腊交通领域 “年度公司”荣誉。

据希腊媒体报道，“国际供应链与物流——货运卡车与货车博览会”是希腊唯一覆盖整个供应链和物流领域的专业展会，展示内容包括运输与物流服务、仓储设备与自动化以及商用车辆与运输技术三个行业领域的先进解决方案。今年的展会得到了希腊三个政府部门以及该行业所有协会的支持。本次展会吸引了超过2.5万名参观者。

(责编：苏缨翔、杨牧)