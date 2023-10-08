新华社布鲁塞尔10月7日电 综述：世界客车博览会上绿色出行的“中国方案”

新华社记者潘革平

2023年世界客车博览会7日在比利时首都布鲁塞尔开幕。60多家来自中国的参展企业带来绿色出行“中国方案”，绿色低碳、电力驱动、智能网联等创新技术成为展会亮点。

展会上，中国宇通客车股份有限公司展示四款电动车型，可覆盖旅游、城市公共运输等多个不同细分运营场景。这家企业还发布了商用车行业软硬件一体化技术平台YEA。平台具备超集成、可拓展、自进化等特征，支撑宇通纯电动产品持续迭代更新。

中国企业海格客车带来3款纯电车辆，其中包括专门为欧洲市场定制开发的车型，在响应欧洲市场低碳环保理念同时，充分考虑欧洲不少城市老城区提高公交覆盖面和公交电动化比例等方面的现实需求。

海格客车副总经理郑春辉告诉记者，近年来，中国客车生产取得长足进步，今后业界将着力进一步提升“中国智造”水平，贡献更多绿色出行的“中国方案”。

比亚迪选择在此次展会上全球首发两款电动巴士，其中一款纯电动大巴搭载了全新刀片电池底盘，单次充电续航高达600公里，保障长途高效运营，为城际间公共交通提供更便捷的解决方案。

第九次参展的金龙汽车集团带来三款智能纯电动车型，向世界展示了中国制造在智慧客车方面的新探索以及新能源客车方面的研发实力。首次参展的中通客车也带来三款车型，其中一款以氢燃料为动力来源的城市客车在造型设计、舒适布局和工艺安全等方面备受关注。

除了整车展示，中国企业在零部件方面同样引人注目，包括电池、电机、电控、电驱桥、充电机在内的纯电动零部件解决方案，以及空调、座椅和智能座舱等零部件产品，都展示了中国在新能源客车上下游全产业链的供、产、研、销能力。

中国电动汽车充电设备制造企业和充电运营商特来电新能源公司今年首次参展。企业负责人表示，中国充电产业相关企业将凭借国内行业经验，结合客户需求，与中国品牌电动客车企业一道，同欧洲同行进一步加强合作共赢。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)